Así fue el ‘Marce’s Closet Sale’, la venta solidaria de Marcela Aguiñaga

Marcela Aguiñaga nos regala una mirada a su armario y a una iniciativa que tiene como objetivo más obras sociales

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, pone al descubierto sus looks en una iniciativa que apuesta por la causa social. Así abrió las puertas de Marce’s Closet Sale, un evento que reúne algunas de las prendas con las que la política se ha dejado ver en distintos momentos de su vida pública.

“Creo en la posibilidad de darle una second chance a la ropa, es una forma de reciclar. Además, dentro de nuestro trabajo hay muchas ayudas que debemos realizar y para eso también tenemos que buscar financiamiento desde el sector privado”, señaló Aguiñaga en entrevista con EXPRESIONES.

El encuentro reunió a más de 30 asistentes, en su mayoría amigas y personas cercanas a la prefecta, quienes desde las 17:00 recorrieron el espacio, revisaron prendas, palparon telas, tomaron fotografías y consultaron precios accesibles.

Los valores oscilan entre $10, $20, $30 y $40, lo que permitió a los asistentes adquirir ropa para armar sus futuros 'outfits' con marcas nacionales o internacionales.

Closet Sale de Marcela Aguiñaga. FREDDY RODRÍGUEZ

Entre las prendas disponibles se encontraron vestidos largos y cortos, enterizos, faldas, blusas, blazers, algunos pertenecientes a la etapa de Aguiñaga en la Asamblea, y conjuntos completos.

La oferta también incluyó ropa de caballero perteneciente a Mauricio Guim, esposo de la prefecta, ampliando así el alcance del closet sale a distintos públicos.

Marcas como Zara, Banana Republic, Nine West, H&M, Anne Klein, Loft, Antonio Melani, Pink Violet, Albert Nipon, así como firmas brasileñas, formaron parte del catálogo.

Varias de las prendas ya habían sido usadas por la prefecta y estaban clasificadas por tallas, predominando la S, que es la que prima en sus confecciones.

“Es mi ropa, por lo tanto es una ropa pequeña, no tan grande”, explicó Aguiñaga al referirse a los rangos de tallas, y destacó que la mayoría de los precios se concentraban en prendas de $10. “Hay ropa vintage, ropa muy moderna y ropa de época”, añadió, resaltando la diversidad del clóset.

¿A dónde se destinan los fondos?

De acuerdo con la prefecta, el dinero recaudado será destinado a proyectos y obras sociales, reafirmando el carácter solidario de la iniciativa.

“Los fondos se usarán para comprar desde pañales hasta muebles para ciertas familias, además de alimentos, sobre todo ahora que estamos en vísperas navideñas. Le damos un buen destino a esta iniciativa”, explicó.

Y como en todo encuentro social los imprevistos no faltan, una copa de la prefecta terminó en el suelo tras el roce con fundas repletas de ropa. Una anécdota que no opacó el ambiente del evento, en el que Aguiñaga no dejó de lado su faceta más fashionista.

Asistentes cotizaron prendas y se llevarob algunos conjuntos. FREDDY RODRÍGUEZ

