Aguiñaga reacciona a denuncia de EXPRESO por basura en La Aurora: "¡No me ensucien!"

La funcionaria inspeccionó la vía León Febres-Cordero y solicitó colaboración al alcalde de Daule para el aseo

A pesar de existir un cartel de advertencia, hay ciudadanos que no acatan la disposición en el vial 9 de La Aurora.

Tras un reportaje publicado por EXPRESO sobre la crítica acumulación de escombros y desperdicios en la parroquia La Aurora (Daule), la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, realizó una inspección in situ en la avenida León Febres-Cordero. Durante su recorrido, la funcionaria validó la denuncia periodística, responsabilizó a la falta de cultura ciudadana por el daño a la infraestructura vial y solicitó públicamente la intervención del Municipio de Daule para ejercer el control sanitario.

La prefecta se desvió tras ver el reportaje de EXPRESO

La reacción de la autoridad provincial se produjo horas después de que este Diario expusiera cómo los viales y parterres de esta zona de alto tráfico se han convertido en botaderos improvisados. Aguiñaga, quien se dirigía a una reunión, decidió desviar su ruta tras leer la nota de EXPRESO para constatar el estado de la arteria vial.

Los desechos se acumulan en un tramo junto a la avenida León Febres Cordero, a 10 metros del ingreso al vial 10. Christian Vinueza

"He decidido desviarme. Aquí la denuncia es que hay montículos de basura en la avenida León Febres-Cordero. Mi vía, la vía que nosotros intervenimos y que quedó espectacular, y ahora está así", manifestó la prefecta a través de un video difundido en sus redes sociales, evidenciando su molestia por el deterioro del ornato.

Según lo observado por la autoridad y lo reportado previamente por los residentes, el problema radica en la disposición inadecuada de materiales de construcción y desechos domésticos por parte de los mismos habitantes y contratistas de la zona.

Aguiñaga señaló directamente a quienes remodelan viviendas y arrojan el material en la vía pública. "Este material luego se va a la vía, dañan y tapan los canales y los drenajes y luego andamos quejándonos que por qué nos inundamos", advirtió la funcionaria.

Además, el llamado de atención se centró en la corresponsabilidad ciudadana para mantener la obra pública. "La ciudadanía no está poniendo de su parte", afirmó.

Aunque la competencia del mantenimiento de la vía León Febres-Cordero recae en la Prefectura del Guayas, la gestión de desechos, la recolección de basura y la sanción a quienes infringen las ordenanzas de aseo son responsabilidades directas del Municipio de Daule.

Un pedido que no responde la Alcaldía de Daule

En su intervención, Aguiñaga hizo un exhorto directo al cabildo dauleño: "Voy a pedirle aquí al señor alcalde de Daule (Wilson Cañizares) que nos ayude a tener control sobre esto. No deberíamos venir a limpiarlo, sino que la gente debe tener parte de su obligación de ser buen ciudadano".

Hasta el cierre de esta edición, y pese a la insistencia de este Diario y ahora al pedido público de la Prefecta, EXPRESO sigue a la espera de una respuesta oficial por parte del Municipio de Daule sobre las acciones concretas para frenar esta contaminación ambiental.

