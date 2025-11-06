Expreso
  Guayaquil

LA AURORA
Vista área de una de las salidas hacia La Aurora.MIGUEL CANALES

Vecinos de La Aurora reclaman al alcalde de Daule por inseguridad y desaseo

Residentes aseguran que viven en el abandono y piden soluciones a problemas de seguridad, limpieza e infraestructura

La comunidad de La Aurora, en el cantón Daule, expresó su malestar en un comunicado público dirigido al alcalde Wilson Cañizares. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el colectivo publicó un mensaje contundente:

Basta de indiferencia con #LaAurora, somos el motor económico del cantón y exigimos atención para más de 150.000 habitantes”, señala el texto difundido.

Los representantes afirman que el sector sufre un “abandono sistemático” por parte de las autoridades. Denuncian que, pese a su aporte económico, La Aurora “vive en el olvido institucional”.

Entre las principales problemáticas mencionadas están la inseguridad, la deficiente iluminación en el parque lineal, la falta de áreas verdes y el desaseo generalizado. Los vecinos aseguran que hay calles y veredas convertidas en focos de insalubridad y locales cerrados por la delincuencia.

“Necesitamos presencia policial permanente, cámaras de seguridad y una limpieza eficiente”, se lee en el comunicado, que también exige la creación de más zonas recreativas para la comunidad.

Los moradores piden que el Municipio implemente acciones urgentes para mejorar la calidad de vida de un sector que, según ellos, sostiene buena parte de la economía del cantón.

La Aurora busca orden tras años de crecimiento caótico

El 1 de noviembre, EXPRESO  publicó un artículo en el que el Municipio de Daule presentó un nuevo plan de desarrollo urbano que busca poner orden en el caos.

El plan, denominado El Nuevo Daule, aspira a convertir este cantón en un conjunto de desarrollo proyectado hacia el 2040, “con una planificación urbana eficiente y sostenible”, para diversificar su economía, explicó Félix Jaime, director de proyectos de la consultora Ciudades con Futuro.

