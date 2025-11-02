Corte inesperado de agua desata malestar en urbanizaciones de La Aurora

La noche del sábado 1 de noviembre, residentes de esa parroquia de Daule alertaron sobre la interrupción del servicio

Un corte de agua sorprendió a habitantes de La Aurora, la noche del sábado 1 de noviembre.

Un nuevo corte de agua afectó a residentes de urbanizaciones en La Aurora, parroquia de Daule. El hecho fue reportado a través de redes sociales por ciudadanos la noche del sábado 1 de noviembre, quienes se quejaron por la interrupción del servicio.

En la red social X, la usuaria @meganplvqy publicó un video en el que mostró que el agua que recibía del grifo llegaba con turbiedad y pedía explicaciones a Amagua, empresa que administra el servicio de provisión del líquido en La Aurora, así como al Municipio de Daule.

"Estimados, el agua está turbia, desde Villa Club etapa Júpiter, a qué se debe?", escribió la ciudadana en su cuenta, adjuntado el video antes descrito.

Otros usuarios, como Ricardo Pazmiño también reclamaron por la falta del líquido vital. "Hasta cuándo sin agua @AmaguaCEM!!!", publicó en X. Además de Villa Club, varios residentes de las urbanizaciones La Joya, Sambo City, Cataluña también reportaron el mismo problema.

En X, ante el reclamo de una residente de Villa Club, Amagua respondió recién la mañana de este domingo 2 de noviembre: "Buenos días, no hemos realizado ninguna actividad que afecte la continuidad del servicio. Por favor nos puede indicar si (sic) dirección exacta para enviar a revisar". No obstante, no se pronunció sobre los reportes de falta de agua en otras urbanizaciones.

Cortes de agua en La Aurora: Acción de protección contra Amagua

A finales de julio pasado, La Aurora soportó un corte de agua que se extendió por 72 horas. El malestar generalizado propició que Gonzalo Ortega, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, presente una acción de protección en contra de Amagua.

En agosto, un juez de la Unidad Multicompetente Penal de Daule acogió en forma parcial dicha acción de protección, al declarar la "vulneración del derecho a tener un servicio de calidad de agua, de todos los habitantes de La Aurora y Samborondón".

También dispuso que Amagua presente un plan de contingencia del servicio de agua potable a los habitantes de La Aurora y Samborondón en caso de registrarse cortes no programados.

Alcalde de Daule anuncia nuevo módulo para planta de agua potable

El jueves 30 de octubre, en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Espíritu Santo (UEES), el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, indicó que la planta de agua potable que se inauguró hace pocos meses "trabaja a tope".

El funcionario anunció que se está gestionando la contratación de un módulo adicional de 170 litros por segundo para cubrir la demanda, con un monto que asciende a 1 millón de dólares y estaría listo antes de finales de año.

