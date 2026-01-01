Las Ordenanzas clave para Quito, en el 2026

Temas de transporte y seguridad vial son prioritarios para tres concejales. El Cabildo no consideraría el Estatuto Autonómico

Competencias. El Estatuto Autonómico está en la congeladora, a pesar de que es un asunto que está normado en la Constitución de Montecristi.

El Concejo Metropolitano de Quito no pudo instalar su última sesión de 2025 este martes por falta de cuórum. Así concluyó un año en el que los proyectos impulsados por quienes han fiscalizado la gestión del Ejecutivo fueron enviados a la congeladora, según el concejal Wilson Merino.

Para esa sesión, la número 181, solo había tres puntos en el orden del día, ninguno relacionado con una ordenanza trascendental. Sin embargo, los temas quedarán pendientes para el año que hoy se inicia.

Entre los asuntos más urgentes para este 2026 constan las reformas a las ordenanzas 017-2020 y 046-2022, que han sido un escollo en la modernización del transporte público.

Los concejales Andrés Campaña y Wilson Merino coinciden en que el eje de movilidad debe priorizarse y, en ese sentido, la modernización y optimización del transporte público es clave. Campaña considera que se han generado excusas para no avanzar en el tema.

Movilidad. Un gran pendiente es la modernización del transporte público. Existen dos ordenanzas que serán reformadas. Foto: Ángelo Chamba/Expreso

Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, dijo antes a EXPRESO que esta reforma será tratada en enero, en primero y segundo debate. Con ella se espera que finalmente se conecten, en primera instancia, el Trole, la Ecovía y los alimentadores con el Metro, en lo que respecta al Sistema Integrado de Recaudo (SIR).

El Estatuto Autonómico es importante porque busca darle mayor autonomía a Quito, es una especie de constitución.

Andrés Campaña

Concejal

Otro tema importante es el Estatuto Autonómico, que tuvo una primera versión en la alcaldía de Paco Moncayo y otra en la de Jorge Yunda. Aunque los concejales Campaña, Merino y Analía Ledesma consideran que es un asunto trascendente por el crecimiento de la ciudad, al parecer no está entre las prioridades del alcalde Pabel Muñoz.

Ledesma señala que no es un documento que haya sido promovido políticamente en la actual gestión, ya que, supuestamente, no se lo consideraría una herramienta útil porque competencias como la de seguridad continuarían en manos del Gobierno central y se gastarían recursos que la ciudad no tiene en implementar ese estatuto.

No obstante, considera que, dado el crecimiento urbano, atender a los territorios es cada vez más complejo y se estaría evitando la discusión sobre que las administraciones zonales ganen competencias bajo una figura de alcaldías menores, por ejemplo.

Las propuestas congeladas

Merino tiene una lista de propuestas que espera se tomen en cuenta este año, como la colaboración ciudadana para identificar situaciones de riesgo en las vías mediante fotos y videos, o la regulación de motos eléctricas y scooters para reducir la siniestralidad. En ese mismo ámbito, Ledesma añade que está pendiente la regulación de los servicios de delivery, pues se estima que en la urbe hay miles de repartidores y considera necesario normar la seguridad vial, el uso del espacio público y las condiciones de operación.

Por su parte, Campaña subraya que, aunque no se trata de una ordenanza, la asociación público-privada para la Ruta Viva sí es un tema que debe tratarse ya para intervenirla y ampliarla, dada su alta siniestralidad. Los estudios debían conocerse en el Concejo en diciembre, pero se dio una prórroga de tres meses.

La problemática de la ciudad

Creer que es un problema normativo, cuando es un tema político y de gestión es no entender qué pasa con Quito.

Fernando Carrión

Urbanista

Los ediles citaron muchos otros ejemplos de proyectos de ordenanza que no han sido tratados, pero según el catedrático Fernando Carrión, en general, el país es muy dependiente de la creación de normas. Se cree que la aprobación de nuevas ordenanzas puede resolver todo, pero considera que lo que se ve claramente es que hay defectos en términos de gestión.

“El alcalde acaba de hacer un recambio de funcionarios, supuestamente para mejorar la eficiencia del municipio. Pero el problema que tiene el cabildo es que él fue electo con el 25 % de los votos y lo que debe hacer es abrir vínculos con ese 75 %”. Lo que ocurre, entonces, es un problema de representación, sostiene. Para Carrión, otros temas, como el del Metro, no necesitan una nueva norma, sino decisión política y ejecución.

