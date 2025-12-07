Marcela Aguiñaga anuncia el fallecimiento de su padre, Roosevelt Aguiñaga

Figuras políticas y ciudadanos han expresado sus condolencias y mensajes de apoyo durante el duelo de la prefecta del Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó este domingo, 7 de diciembre de 2025, el fallecimiento de su padre, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte. La noticia generó numerosas muestras de solidaridad de parte de actores políticos, colegas y ciudadanos que enviaron mensajes de apoyo a la familia.

Lo que se conoce hasta ahora

La autoridad provincial informó del deceso a través de sus redes sociales. "Han sido días muy duros, de lucha silenciosa y de pedirle a la vida un poco más de tiempo. Nadie está preparado para perder a quien ama. Hoy se ha ido mi padre amado, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte", escribió la funcionaria en cuenta de Instagram.

Aunque se mantuvo fuera del ámbito público, Roosevelt Aguiñaga fue una figura cercana y de gran influencia en la vida de la prefecta, quien cerró el mensaje con el que hizo pública la noticia diciendo: "Me quedo con su abrazo, con su voz y con su ejemplo. Hasta siempre, padre mío".

Reacciones tras el anuncio

Diversas figuras públicas expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de solidaridad a la prefecta, resaltando el difícil momento que atraviesa la familia.

"Querida Marcela, lamento muchísimo la partida de su papá. Sé que este es un dolor que toca el alma y solo quiero que sepa que estoy con usted, de corazón. Que Dios le dé fuerza y le acompañe en cada momento, y que el amor de los suyos le abrace como lo necesita hoy. Estoy aquí para usted", escribió el viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, también se sumó a las condolencias, con un comentario en el post de la prefecta: "Mi más sentido pésame. Mucha fuerza".

Una semana de inflexión para Aguiñaga

El deceso de su padre, ocurre para la prefecta en una semana convulsa en el ámbito político. Durante los últimos días Aguiñaga ha protagonizado las noticias de la política ecuatoriana por sus recientes decisiones y cambios.

