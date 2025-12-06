Correa sobre salida de Marcela Aguiñaga: "Siempre quiso manejar Guayas"

Las versiones sobre la salida de la prefecta del Guayas continúan. Correa arremetió otra vez contra Aguiñaga

Lejos de terminar, las versiones sobre la salida de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana continúan. Ahora, el máximo líder de esa organización política y sentenciado por el caso Sobornos, Rafael Correa, expuso las tres razones que motivaron la ruptura.

Correa dijo que Aguiñaga ya estaba fuera de la RC desde hace tiempo. “Ya no quería estar en la Revolución Ciudadana”, afirmó en un live transmitido por la plataforma TikTok. Entonces mencionó que la prefecta del Guayas quería crear un escenario para “salir pateando al perro”. Pero un tema clave sobre el cual habló Correa fue que Aguiñaga estaba trabajando con base en un proyecto político personal.

La figura de Lourdes Tibán

Según el líder del correísmo, a lo interno de la Revolución Ciudadana se mantiene un debate sobre hacia dónde irá el movimiento, pero insistió en que existe una persecución política en contra de los líderes de la organización y eso ha implicado, entre otras cosas, el pago de miles de dólares en abogados.

En ese escenario, según Correa, la prefecta del Guayas quiso contemporizar con quienes son catalogados por la RC como enemigos. “Nos ha dicho ladrones (Lourdes Tibán), prófugos. Se ha metido con nuestras familias. Es una mujer burda, safia, abyecta y ahora haciendo podcast con Marcela”, dijo Correa.

“Siempre quiso manejar Guayas”, dice Correa

El segundo factor tiene que ver con una disputa interna. Correa relató que la prefecta del Guayas tuvo la intención de poner a sus candidatos en la provincia. “Quiso imponer su candidatos. Ahí vinieron los resentimientos en las seccionales últimas. No le permití poner todos los que ella quería”, mencionó.

Hay que recordar que, en el anuncio de su salida de la RC, Aguiñaga habló de la pérdida de espacios a lo interno. Según Correa, eso estaba relacionado con la imposición de candidaturas y el manejo de Guayas.

La figura de Luisa González

Finalmente, el tercer factor del que habló el líder de la Revolución Ciudadana fue una relación de enemistad entre Aguiñaga y la actual presidenta de la organización, Luisa González. Dijo que hubo resentimiento después de que González fue designada como candidata a la Presidencia de la República y como máxima dirigente del movimiento.

Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán, en en un encuentro que desató una crisis en la Revolución Ciudadana Carlos Klinger / EXPRESO

Recordó que quien propuso el nombre de González fue él. Y, en la reunión en la que se definió esto, Marcela Aguiñaga no estuvo o no escuchó el planteamiento.

Para Correa, la discusión sobre espacios y problemas con quien dirige la organización son temas que se pueden solventar y debatir internamente. Pero, la “gota que derramó el vaso” fue la cercanía con Lourdes Tibán.

