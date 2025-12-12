Marcela Aguiñaga entrega la ampliación de la vía Nobol-La Cadena

La Prefectura del Guayas habilitó cuatro carriles y dos nuevos puentes en el corredor de 4,1 km

La prefecta Marcela Aguiñaga oficializó la entrega de la ampliación de la vía Nobol–La Cadena, este 11 de diciembre de 2025, consolidando un nuevo corredor en la provincia del Guayas. La obra, que abarca 4,1 kilómetros y pasa de dos a cuatro carriles, demandó una inversión superior a los 19 millones de dólares para descongestionar la salida norte hacia Manabí.

¿Cuáles son las características técnicas de la obra?

El proyecto de infraestructura presentado por la Prefectura del Guayas incluye componentes integrales más allá del asfaltado. Según los detalles técnicos expuestos:

Ampliación de calzada: Se duplicó la capacidad vial a cuatro carriles para soportar el alto flujo vehicular.

Nuevos puentes: Se reemplazaron las estructuras de los puentes Bachillero y Las Jaguas por edificaciones totalmente nuevas.

Seguridad vial: Se instaló iluminación completa, además de señalización vertical y horizontal en todo el tramo.

La administración de Aguiñaga estima que la obra impacta directamente a más de 85.000 habitantes. Los sectores más beneficiados por la cercanía al corredor vial son los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Isidro Ayora y Pedro Carbo.

Además, el tramo es un punto neurálgico para la logística regional, soportando el tránsito diario de aproximadamente 15.000 vehículos, entre transporte liviano, pasajeros y carga pesada.

¿Pondrá peaje?

Durante su intervención, Marcela Aguiñaga precisó el origen de los fondos ante las dudas sobre el cobro de tasas en la zona. "Son recursos nuevos y frescos que pone la Prefectura del Guayas", señaló la funcionaria, descartando que el costo de la inversión se traslade a un peaje inmediato para cubrir esta construcción específica, aunque enfatizó la necesidad de recaudación para el mantenimiento vial provincial a largo plazo.

La vía funciona como un eje de integración interprovincial. Al evento asistió Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, quien destacó que esta arteria es vital para el fomento productivo, facilitando el traslado de mercancías desde las zonas agrícolas manabitas hacia los mercados de Guayas. Esta entrega se suma a otras intervenciones de la actual gestión, como la vía La Aurora-La T de Las Maravillas

