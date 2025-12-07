Expreso
Marcela Aguiñaga y su padre.
Marcela Aguiñaga anunció el 7 de diciembre el fallecimiento de su padre Roosvelt Aguiñaga.Cortesía: Marcela Aguiñaga/ Facebook.

Correísmo expresó solidaridad a Marcela Aguiñaga: Esto fue lo que dijeron su figuras

El 7 de diciembre de 2025, la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga informó sobre el fallecimiento de su padre

La Revolución Ciudadana decidió hacer una tregua con Marcela Aguiñaga ante el sensible fallecimiento de Roosevelt Aguiñaga, su padre. En redes sociales se multiplicaron las muestras de apoyo para la ahora excorreísta prefecta del Guayas.

La mañana de este 7 de diciembre de 2025 se hizo público el fallecimiento del padre de Marcela Aguiñaga. La prefecta del Guayas escribió: “Han sido días muy duros, de lucha silenciosa y de pedirle a la vida un poco más de tiempo. Nadie está preparado para perder a quien ama. Hoy se ha ido mi padre amado, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte".

Los mensajes de sus excompañeros

Después de casi una semana de enfrentamientos que se hicieron públicos vía redes sociales, uno de los mensajes enviados a Aguiñaga fue el del máximo líder del correísmo y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa.

En su cuenta de X, el exmandatario escribió: “Un abrazo fraterno a Marcela y a toda su familia. Estas cosas van mucho más allá de cualquier desencuentro. Lo lamento profunda y sinceramente. Sé cuánto quería a su padre”.

Marcela Aguiñaga junto a su padre, Roosevelt Aguiñaga.

Marcela Aguiñaga anuncia el fallecimiento de su padre, Roosevelt Aguiñaga

El mensaje vino acompañado de una publicación de la Revolución Ciudadana en la que se ofrecía un pésame por el fallecimiento. “Acompañamos con respeto y solidaridad a Marcela y a toda su familia en este momento de dolor”, se lee en el comunicado.

Hay que recordar que, durante la última semana, el conflicto al interior de la Revolución Ciudadana escaló al punto de que Aguiñaga decidió dejar el movimiento. Ella fue una de las figuras históricas desde el primer gobierno de Rafael Correa.

Otros mensajes de figuras correístas

Andrés Arauz, excandidato presidencial, también dedicó unas palabras. Él señaló: “A la distancia envío un abrazo lleno de solidaridad a la compañera Marcela Aguiñaga. Mi sentido pésame por la irreparable pérdida de su padre”.

La asambleísta Viviana Veloz también escribió: “Un abrazo fuerte y nuestras sinceras condolencias a Marcela y su familia en este momento de dolor. La partida de un ser querido deja un vacío irreparable”.

Por su parte, la prefecta de Cotopaxi, Paola Pabón, catalogó a Aguiñaga como su compañera y amiga. Dijo: “No hay palabras que alivien este dolor. A la distancia te envío un abrazo solidario y todo mi cariño para ti”.

Un mensaje de la Presidencia de la República

El Gobierno de Daniel Noboa también emitió un comunicado tras el anuncio sobre el fallecimiento de Roosevelt Aguiñaga. En un mensaje difundido en redes sociales, la Presidencia de la República señaló: “Expresamos nuestro profundo pesar y toda nuestra solidaridad a su esposa, hijos, familia, en especial a su hija Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas”.

