Caso Sinohydro: el lunes 8 de diciembre se decidirá si los procesados irán a juicio

El proceso penal por presunto cohecho en el caso Sinohydro entrará el lunes 8 de diciembre en una etapa crucial.

El proceso penal por presunto cohecho en el caso Sinohydro entrará el lunes 8 de diciembre en una etapa crucial. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitirá su resolución sobre si el expresidente Lenín Moreno y otras 23 personas serán llamados a juicio o si, por el contrario, se dispone su sobreseimiento.

La decisión se dará luego de que la Fiscalía presentara su dictamen acusatorio en la audiencia preparatoria de juicio, en la que expuso los elementos recabados durante la investigación relacionada con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por la empresa china Sinohydro.

Según la teoría fiscal, en torno al proyecto se habría estructurado un esquema de cohecho que involucraba pagos ilícitos, triangulación de fondos y el uso de empresas de fachada para canalizar presuntas dádivas a funcionarios y sus allegados. La Fiscalía sostiene que existen transferencias, informes periciales y documentación financiera que permitirían sostener la acusación.

La defensa cuestiona la validez de los elementos

Las defensas de los 24 procesados —entre ellos exfuncionarios públicos, familiares y colaboradores cercanos— han cuestionado la validez de los elementos presentados por la Fiscalía y aseguran que no existe relación entre los movimientos de dinero señalados y decisiones administrativas tomadas durante la ejecución de la obra. También alegan que parte de la evidencia carece de sustento técnico o fue interpretada fuera de contexto.

Durante las últimas semanas, el tribunal escuchó los alegatos finales, las réplicas y contrarréplicas, y dejó la causa en estado de resolución. Ahora deberá determinar si los indicios presentados por el Ministerio Público son suficientes para avanzar a juicio o si corresponde archivar total o parcialmente el proceso.

La decisión del lunes 8 de diciembre definirá el rumbo del caso Sinohydro, considerado uno de los expedientes emblemáticos sobre presunta corrupción en proyectos estratégicos del país. Fiscalía mantiene su pedido de llamado a juicio para todos los procesados, mientras que las defensas esperan un sobreseimiento que ponga fin a la acusación penal.

