Carmigniani sobre Sinohydro: "Un operador fantasma merodea abogando en mi contra"

Eduardo Carmigniani es un abogado con más de 32 años de ejercicio profesional y reconocido como uno de los mejores litigantes del país.

Aunque la audiencia preparatoria de juicio concluyó hace más de dos meses, para el próximo lunes 8 de diciembre de 2025 está previsto que el juez Olavo Hernández anuncie el llamamiento a juicio de quienes considere presuntos autores directos o cómplices del delito de cohecho investigado en el denominado caso Sinohydro, en el que también figura como señalado Lenín Moreno, en su calidad de exvicepresidente, junto con varios miembros de su familia.

Desde su despacho, ubicado en el corazón de Guayaquil, el abogado Eduardo Carmigniani conversa con Diario EXPRESO sobre el caso Sinohydro, en el que figura como uno de los señalados junto al exvicepresidente Lenín Moreno y su familia. Sostiene que el proceso ha demostrado, incluso a partir de las propias pericias de la Fiscalía General del Estado, que no tuvo participación alguna en el presunto delito de cohecho, por lo que confía en su absolución. Sin embargo, advierte que existe presión política para que la justicia falle en su contra, algo que -asegura- ratifica los intentos de atentar contra la independencia judicial en Ecuador.

El juez Olavo Hernández es el encargado de llamar a juicio esta semana en el Caso Sinohydro. Sin embargo, el gobierno ya señaló culpables.



Caso Sinohydro: la Fiscalía apunta a las personas equivocadas

- Son días decisivos en el caso Sinohydro. El próximo 8 de diciembre se conocerá quiénes irán a juicio. ¿Cuáles son sus expectativas?

Han pasado más de dos meses desde que concluyó la audiencia en la que la Fiscalía no se atrevió siquiera a insinuar que yo hubiese sobornado a algún funcionario. Legalmente, el único camino es la absolución en un proceso infame en el que nunca debí haber sido involucrado. La Fiscalía me incluyó únicamente por un prejuicio que no fue compartido por la Procuraduría General del Estado: el prejuicio de creer que los fondos que recibí de una empresa del señor Conto Patiño necesariamente eran para sobornos. Me incluyeron para emprender lo que en inglés se conoce como fishing expedition, es decir, para ver si encontraban algo. Y, obviamente, nunca encontraron nada porque no había nada que encontrar.

- Constan informes periciales que determinaron que los recursos nunca llegaron a ningún funcionario. ¿Debería ser suficiente garantía?

Lo confirman dos informes de peritos nombrados por la Fiscalía, que después de revisar toda la información del expediente y todas mis cuentas concluyen que de ahí no salió ni medio centavo de dólar hacia ningún funcionario. Por tanto, lo primero que debe considerarse es que nunca debí haber sido incluido en el proceso, así como tampoco lo fueron distinguidos miembros de la curia que también recibieron fondos de empresas del señor Conto Patiño. Además, presenté como prueba el informe de una auditora internacional Ernst & Young que confirma que todos los impuestos fueron pagados. Es decir, ni siquiera por el lado tributario hay algún reparo. Espero que lo que ya van a ser casi tres años de persecución infame termine, y para eso se requiere de un juez con valor.

Eduardo Carmigniani también ha dirigido asuntos complejos en Ecuador, Argentina, Estados Unidos de América, España, México, Panamá y Perú MIGUEL CANALES/EXPRESO

Carmigniani alerta de presiones políticas para que sea llamado a juicio

- Pese a ello, desde el Gobierno se ha señalado su posible culpabilidad, como lo insinuó en su momento la exvocera presidencial Carolina Jaramillo. ¿Confía en que la decisión será apegada a la ley?

Hay un intento de interferir en la independencia del juez. Ese intento fue perfectamente visible cuando, el día en que empezaba la audiencia, la entonces portavoz Jaramillo salió a presionar al juez atacándome, con una insolencia irrebatible. Pero además -me reservaré el nombre por ahora- entiendo que un infausto operador fantasma merodea por los pasillos judiciales abogando en mi contra y siguiendo la misma línea que intentó seguir la señora Jaramillo. Entonces, ya veremos de qué madera está hecho el juez. Ya veremos si la independencia judicial triunfa en este caso y se impone a las presiones del poder, o si claudica. Hay que recordar que el poder es efímero. La firma con la que un juez estampa su nombre en un fallo es indeleble y no se borra.

- ¿La salida de Wilson Toainga y el ingreso de Carlos Alarcón podrían incidir en lo que suceda en el caso Sinohydro?

No, porque la salida del señor Toainga no cambia nada. La audiencia ya terminó. Lo único que estamos esperando es que el juez anuncie su decisión. Ni la Fiscalía ni quienes fuimos imputados tenemos algún rol en esa audiencia.

España: ejemplo de independencia judicial ante la presión del poder

- ¿Esos riesgos son exclusivos de Ecuador o son una tendencia regional o mundial?

Hay un caso reciente en España, donde el Tribunal Supremo juzgaba por revelación de secretos al fiscal general Álvaro García Ortiz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pocos días antes de que se anunciara el fallo, salió a declarar públicamente intentando interferir en el proceso, proclamando indebidamente que el fiscal general era inocente. El Tribunal Supremo, días después, emitió una sentencia condenatoria, demostrando una actitud de gallardía totalmente plausible al ponerle un freno al poder. Ya es hora de que en Ecuador, sobre todo en las altas cortes, exista esa misma dignidad histórica para no arrodillarse frente al poder.

