¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada?

La quinta temporada de Emily in Paris , estrenada en Netflix en diciembre de 2025, cierra con una emotiva dedicatoria

La quinta temporada de 'Emily in Paris' ya se encuentra disponible en Netflix.

El estreno de la quinta temporada de Emily in Paris no solo marcó el regreso de la popular serie protagonizada por Lily Collins, sino que también dejó un momento conmovedor al final de los episodios. La producción incluyó una dedicatoria especial en memoria de Diego Borella, un integrante del equipo que perdió la vida durante las grabaciones.

El mensaje despertó curiosidad entre los espectadores, que se preguntaron quién era el hombre al que la serie decidió rendir homenaje.

¿Quién era Diego Borella?

Diego Borella era un asistente de dirección italiano, con amplia experiencia en el ámbito audiovisual. Formaba parte del equipo técnico de Emily in Paris en su quinta temporada y era considerado una pieza importante dentro del rodaje, tanto por su trabajo profesional como por su cercanía con el equipo.

Además de su labor en producciones audiovisuales, Borella tenía intereses artísticos personales. Según reseñas de medios internacionales, también escribía poesía y relatos, y mostraba una marcada inclinación por la literatura y las artes visuales.

Su fallecimiento durante el rodaje

El 21 de agosto de 2025, Diego Borella falleció de manera repentina mientras se encontraba en plena jornada de grabación en Venecia, Italia, una de las locaciones utilizadas para la quinta temporada de la serie.

De acuerdo con los reportes, el asistente de dirección se desplomó en el set y, pese a la rápida atención médica, no logró ser reanimado. Aunque no se difundieron detalles médicos oficiales, medios internacionales señalaron que se trató de un colapso súbito.

Tras el hecho, el rodaje de Emily in Paris fue suspendido temporalmente como muestra de respeto y duelo por la pérdida de uno de sus miembros.

El homenaje de Emily in Paris

La producción, encabezada por el creador Darren Star, decidió dedicar la quinta temporada a la memoria de Borella como un gesto de reconocimiento a su trabajo y a su aporte dentro del equipo.

La dedicatoria fue interpretada por el elenco y los seguidores de la serie como una muestra del fuerte vínculo humano que se construye detrás de cámaras y del impacto que tuvo su fallecimiento en la producción.

Aunque Diego Borella no era una figura pública, su nombre quedó ligado a una de las series más populares de Netflix. La dedicatoria en Emily in Paris funciona como un recordatorio de quienes, desde roles técnicos y muchas veces invisibles, hacen posible que las historias lleguen a la pantalla.

