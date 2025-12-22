Gobierno reactivó mesas de seguridad; transportistas abordaron 3 preocupaciones

En febrero finalizaría compensación por eliminación del subsidio. Transportistas dicen que todo está en manos del Gobierno

Las mesas de seguridad entre el Gobierno y los transportistas se reactivaron la mañana de este 22 de diciembre de 2025. El gremio del transporte insistió en la necesidad de redoblar los controles en los ejes viales, pero también anticipó que hasta febrero de 2026 deberá existir una decisión sobre las compensaciones tras la eliminación del subsidio al diésel.

En medio de la reunión, los transportistas plantearon tres temas. El primero fue el refuerzo de la seguridad en las carreteras, con mayor presencia de patrullas de camino. El segundo estuvo relacionado con la necesidad de contar con una línea directa de comunicación entre los ministros y los dirigentes del transporte.

En tercer lugar, según explicó el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), Abel Gómez, se abordó la finalización, por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de los acuerdos alcanzados.

“El acuerdo con el Ministerio de Transporte es saber qué pasa con la compensación por el diésel”, dijo Gómez. Esto en referencia a que la compensación fue pensada para un máximo de seis meses y ese lapso estaría por finalizar en febrero de 2026.

“Todos los transportistas han sido compensados. Y, con relación al plan de chatarrización, solo es cuestión de tener la última reunión con BanEcuador”, indicó Gómez.

Sin embargo, el tema va más allá.Esto porque aún no está claro qué pasará una vez que termine el plazo para la entrega de la compensación por parte del Gobierno a los transportistas. “Cumplidos los seis meses, el presidente de la República tendrá en sus manos la decisión: seguirá la compensación, focalizará el combustible o irá al cuadro tarifario (incremento de tarifas del transporte)”, señaló Gómez.

Esto respondió el Gobierno

Las mesas están presididas por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo. Ella señaló que la primera semana de enero habrá una reunión en Manta para revisar lo que está ocurriendo en la provincia en relación con la seguridad. Según Morillo, aún se está trabajando en el informe sobre las compensaciones.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que ya fue presentado el plan para enfrentar el principal problema del transporte, relacionado con la extorsión. Desde enero del próximo año entrará en funcionamiento una unidad especial de la Unase.

El fuego dejó pérdidas materiales totales en las tres unidades de transporte y el Ministerio dle Interior anunció avances en investigación Foto: Tatiana Ortiz

Además, se implementará un nuevo parque automotor de la Policía. Una parte se destinará al control en las carreteras del país. Reimberg insistió en que se han intervenido 25 tramos considerados prioritarios y que, de estos, en 16 se logró reducir el índice de inseguridad.

