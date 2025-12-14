Tres buses fueron incendiados en el cantón Montalvo, en Los Ríos

Los micros estaban estacionados cuando llegaron a prenderles fuego

El fuego dejó pérdidas materiales totales en las tres unidades de transporte.

Seis hombres no identificados llegaron la noche del 13 de diciembre de 2025 hasta el parqueadero del Sindicato de Choferes del cantón Montalvo y, tras lanzar material inflamable, incendiaron de manera simultánea tres buses de la cooperativa de transporte CITAM, para luego huir del lugar a bordo de varias motocicletas.

Ese fue el relato de los testigos del suceso que generó alarma entre gremio de transportistas del cantón de Los Ríos.

De acuerdo con el jefe del Distrito (S), mayor Diego Pozo, el ataque ocurrió aproximadamente a las 22:55 y fue reportado ante las autoridades, lo que permitió la movilización inmediata de unidades de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

Al arribar, los uniformados constataron que las tres unidades de transporte se encontraban envueltas en llamas dentro del parqueadero.

El accionar de más de 10 efectivos de los bomberos logró controlar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a otros vehículos o infraestructuras cercanas.

No se descartan amenazas extorsivas

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta Pulsar de color negro y dos motocicletas Yamaha YB. Tras cometer el hecho, habrían tomado la vía Montalvo–Babahoyo con rumbo desconocido.

El siniestro dejó pérdidas materiales totales en las tres unidades disco 15, 22 y 12, todas con sus propietarios identificados. El incidente no dejó personas heridas.

Los agentes de la policía realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las diligencias investigativas. No se estableció el móvil del hecho, pero la policía tampoco descartó que tenga relación con algún tipo de amenazas extorsivas.

Los buses incinerados permanecieron en el lugar de los hechos, debido a que no se contaba con grúas para su traslado a los patios de retención vehicular de la Policía Judicial.

