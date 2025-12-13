Sicariato en Lomas de Sargentillo: ¿Quién era el caballista asesinado?

Una mujer y una niña quedaron heridas por el ataque, que acrecienta la ola de violencia en este cantón del Guayas

El crimen se cometió en las calles 5 de Junio y Rocafuerte, en el barrio San Lorenzo.

“Don Tutiven recogía cáscaras de maíz para darles de comer a sus vacas y caballos, a varias cuadras de su domicilio, en el barrio San Lorenzo, cuando la muerte lo sorprendió. Era una muy buena persona y siempre le gustaban las cabalgatas”, contaban los moradores de las calles 5 de Junio y Rocafuerte, en el norte de Lomas de Sargentillo, al referirse al crimen de Robert Arnoldo Tutivén Villamar.

Según testigos, a las 17:45 del viernes 12 de diciembre, un gatillero llegó al barrio San Lorenzo y le disparó a Tutivén, de 62 años, quien recogía hojas de maíz en un saco de yute cerca del portal de una vivienda.

Para evitar ser atrapado, el sicario comenzó a disparar en varias direcciones mientras corría unos diez metros hasta una esquina, donde lo esperaba otro sujeto en una motocicleta. Ambos huyeron de inmediato a gran velocidad con rumbo al centro del cantón.

Las balas alcanzaron a una mujer de 28 años y a una niña de 2, quienes resultaron heridas en las piernas. Hasta este sábado permanecían asiladas en una casa de salud de la localidad.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística acudieron al lugar del ataque y recogieron una decena de casquillos, presuntamente percutidos de calibre 9 milímetros, por lo que se sospecha que se utilizó una pistola automática.

Robert Arnoldo Tutivén Villamar, asesinado en Lomas de Sargentillo, era aficionado a los caballos. CORTESÍA

Se tiraron al piso para esquivar las balas

“Estaba sirviendo la merienda a mis tres hijos cuando se escuchó la fuerte balacera. Nos tiramos al piso y una bala destruyó un ventanal de mi domicilio; a los sicarios no les importaba a quién le caían las balas”, relató una moradora del sector.

Otro habitante expresó que, al parecer, los asesinos buscaban a otra persona y se equivocaron.

“El señor quedó muerto junto a su saco de yute con las hojas de maíz. La ola de violencia sigue imparable en nuestro cantón”, aseveró un comerciante de la localidad.

Tutivén residía en el barrio San Vicente, de este cantón, junto a su familia.

EXPRESO buscó una entrevista con los agentes que tomaron procedimiento en este crimen, pero nadie quiso pronunciarse sobre esta muerte violenta que mantiene alarmada a la población del norte del Guayas.

