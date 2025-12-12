Robo de llanta en Samborondón: dónde ocurrió y qué pasó con los sospechosos

Los delincuentes cometieron el delito en el día, en medio de la actividad comercial del sector

En video quedó captado el momento en el que un sujeto salió de un auto y sustrajo la llanta de una camioneta que estaba estacionada en la avenida Samborondón.

Un automóvil rojo se detiene junto a otros vehículos estacionados en uno de los carriles de servicio de la avenida Samborondón, de él desciende un sujeto que busca algo debajo de una camioneta.

En cuestión de segundos, saca la llanta de emergencia del vehículo y la sube al carro rojo. Él, junto a otro hombre, vuelven al auto y se van.

Es otro episodio de inseguridad, ocurrido en el día, en una zona comercial de alto tránsito peatonal y vehicular. El hecho quedó captado en cámaras de videovigilancia del sistema ECU-911.

📍#Samborondón | El monitoreo 24/7 desde las cámaras de videovigilancia permitió registrar el presunto hurto de la llanta de una camioneta.



La alerta fue gestionada de inmediato desde el #ECU911 con la @PoliciaEcuador para detener a los sospechosos. pic.twitter.com/QYBlkd2gxw — ECU 911 (@ECU911_) December 11, 2025

La Policía Nacional fue alertada sobre el robo y sus agentes interceptaron y capturaron a los sospechosos, indicó la entidad.

Ciudadanos comentaron en la publicación del ECU-911, en la red social X, que se trataría de los mismos antisociales que usan ese carro para robar de la misma forma en sectores de Guayaquil, como Kennedy Norte.

"Tengo el video de estos delincuentes robando atrás del (centro comercial) City Mall, rompiendo el vidrio lateral de mi vehículo. Quise poner la denuncia y el fiscal de turno, en 9 de Octubre y Antepara, me dijo que no podía porque el robo fue en el norte y debía ir a (la Fiscalía en) Florida Norte", contó el usuario @kleberOverdan.

Delitos siguen afectando a Samborondón

Inseguridad en vía a la costa: Policía realizó operativos tras denuncias ciudadanas Leer más

Este hurto se suma a los delitos que se han vuelto constantes en la avenida Samborondón.

Una persecución policial ocurrió en esta vía, el pasado martes 9 de diciembre, y permitió la captura de cuatro sujetos que habrían participado en el asalto a un ciudadano, que retiró 30.000 dólares en efectivo, de un banco.

Bryan Alejandro Soria fue asesinado por sicarios, el 26 de noviembre, luego de salir del gimnasio. Ocurrió en plena avenida, desconcertando a transeúntes y conductores.

