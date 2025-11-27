Crimen en Samborondón: El sicariato en un Porsche enciende las alarmas en la ciudad

Un asesinato a plena luz del día en La Puntilla mantiene en miedo a los residentes

Samborondón, el sector de mayor plusvalía de la Zona 8 y considerada por años como un “refugio seguro” para la élite económica, hoy vive entre el miedo y la incertidumbre.

Ni los muros altos, ni la vigilancia privada, ni las cámaras de vigilancia han logrado contener una realidad que crece desde hace meses. Los hechos violentos se están volviendo parte del paisaje cotidiano.

En lo que va del año, residentes han reportado asaltos en urbanizaciones, intimidaciones en vías principales y ahora un nuevo caso de sicariato que ha encendido todas las alarmas.

Ataque a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas

La víctima, identificada como Bryan Alejandro Soria, de 32 años, no llegó a terminar su rutina de entrenamiento cuando fue acribillado a plena luz del día.

Soria llegó la mañana del 26 de noviembre al gimnasio ubicado en la avenida Entre Ríos. Según una testigo, lo hizo acompañado de una mujer —presumiblemente su pareja— y ambos lucían inquietos. “Hizo solo el circuito de ejercicios, pero no los estiramientos. Salió como diez minutos antes de lo habitual”, relató.

No sabía que sería su último día. Al dirigirse a su Porsche gris, donde guardaba su ropa, maleta y artículos de gimnasio, fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en un BMW negro.

Así fue el ataque

Hora aproximada: 10:40 de la mañana

Tipo de ataque: directo y planificado, según fuentes policiales

Cantidad de disparos: al menos 25 impactos de bala calibre 9 mm, de acuerdo al informe de Criminalística

Vehículo de la víctima: Porsche, registrado a nombre de una empresa agrícola

Ocupación del fallecido: empresario del sector muebles

El teniente coronel Javier Egas, jefe del Distrito Samborondón, confirmó que la víctima fue atacada mientras se dirigía a su trabajo. El BMW usado por los presuntos sicarios fue hallado poco después en el sector de La Atarazana, en Guayaquil, gracias al seguimiento de cámaras de seguridad. Hasta el momento no se ha confirmado si ese vehículo tenía reporte de robo.

Debido a que el automóvil contaba con láminas de seguridad, las unidades de investigación tuvieron complicaciones para abrir las puertas. Intentaron manipular el seguro desde el lado del copiloto usando herramientas metálicas, pero fue imposible. Finalmente tuvieron que romper la ventana lateral con un martillo para poder levantar los indicios y retirar el cuerpo.

Los familiares de Soria, visiblemente impactados, no pudieron aportar información sobre posibles amenazas previas. La Policía indicó que será necesario avanzar en las investigaciones para determinar los móviles del crimen y el origen del ataque.

