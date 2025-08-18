Expreso
Secuestro taxista
El taxista contó lo sucedido en un video difundido en redes sociales.Ilustración Miguel Rodríguez

Secuestro en el puente Guayaquil–Samborondón: víctimas liberadas tras operativo

Las tres personas secuestradas ya están libres. Se capturó a un sospechoso y varios vehículos 

La ola de inseguridad que golpea a Guayaquil sumó un nuevo episodio de alarma ciudadana. La tarde del pasado sábado, un taxista denunció a través de un video en redes sociales el secuestro de sus pasajeros mientras transitaba por el puente que conecta la urbe porteña con Samborondón.

Según el relato del conductor, un grupo de desconocidos lo interceptó de manera violenta, rompió los vidrios de su vehículo y se llevó a la fuerza a tres personas que viajaban con él. En la grabación, que rápidamente se viralizó, se observa al taxista mostrando los daños del automóvil mientras responde a las preguntas de transeúntes que se acercaron al lugar.

La difusión del video generó gran conmoción en una ciudad que enfrenta diariamente hechos de violencia, extorsiones y robos en diferentes sectores. El secuestro en pleno puente, una de las vías más transitadas y vigiladas, aumentó la percepción de vulnerabilidad en la ciudadanía.

Se capturó a un sospechoso y varios vehículos 

Frente a este hecho, la Empresa Municipal de Seguridad, Segura EP, informó este lunes 18 de agosto que, en coordinación con la Policía Nacional, se desplegó un operativo que permitió la captura de un sospechoso y la liberación de las víctimas.

“Tras la alerta de un secuestro de tres personas en el puente Guayaquil–Samborondón, desde Segura EP, en colaboración con la Policía Nacional, se ejecutó un trabajo de seguimiento y localización de los vehículos implicados”, publicó la entidad en sus canales oficiales.

En el operativo se conoció que dos ciudadanos lograron escapar por sus propios medios, mientras que una tercera persona permanecía retenida. Gracias a la activación de unidades especiales, se ejecutó un allanamiento que terminó con la liberación de la víctima, la detención de un sospechoso y la retención de cinco vehículos que serán parte de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las motivaciones del secuestro ni la identidad de las víctimas y sus captores. Sin embargo, el hecho refleja la compleja situación de violencia que atraviesa Guayaquil, donde los casos de secuestro exprés, robos y extorsiones se han convertido en una constante preocupación ciudadana.

