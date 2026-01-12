El carril ausente que colapsa vía a la Costa

Tránsito. Los conductores de los vehículos livianos temen al circular a lado de los pesados.

Paciencia. Este es el valor que ejercitan todos quienes transitan por la carretera de la vía a la Costa. Al cruzar el peaje de Chongón, a la salida de Guayaquil, empieza la travesía, tanto para conductores de autos livianos como de vehículos pesados que se desplazan, sobre todo, hacia Playas y Posorja. La situación es la misma de ida y de vuelta.

Franklin Ríos suele viajar con su familia los sábados o feriados a Playas. Sin embargo, asegura que tiene que respirar profundo para no enojarse y dañar el ambiente familiar, porque considera horrible transitar con tantos tráileres. “La vía es de ellos; se arma una fila larga, no te dejan rebasarlos y van más rápido que nosotros. La escena es diaria y se vuelve caótica si es feriado o se registra un accidente, cualquiera que sea: grande o pequeño, el panorama es el mismo”, se queja.

Una muestra de ello fue el accidente registrado el pasado lunes 5 de enero en la vía a la Costa, ya en Guayaquil. El siniestro, en el que un tráiler estuvo involucrado, dejó colapsada la ruta por más de ocho horas. “El tráfico fue interminable y se extendió no solo hasta Chongón; se extendió hasta más allá del peaje. No tiene sentido vivir así. Los vehículos pesados no deberían pasar por aquí. Lo hemos dicho cientos de veces”, argumentó Celia Vásconez, residente de Puerto Azul, quien experimentó este “caos” al intentar llegar a su casa.

El clamor ciudadano: un tercer carril urgente

A Ángela Gavilanes le encanta la época playera, pero le estresa la vía. Afirma que le gusta conducir, pero se angustia cuando los vehículos pesados o extrapesados pasan a su lado. “Siento que mi carro se va a ir de lado; me pongo a orar para que el carro no se vire. Y es que ya ha pasado. Los casos son públicos en todos lados”.

Ellos opinan que al tramo inicial de la vía a la Costa, el que conecta al menos a Playas con Guayaquil, le urge un tercer carril en ambos sentidos. “Esto parece la Perimetral, pero con tan pocos carriles, dos prácticamente de lado a lado; no es dable que el Gobierno no construya otro carril. Aquí hay accidentes y, cuando los hay, el tráfico es peor. Dinero sí debe haber: ¿cuánto ingresará por el cobro del peaje? No les da la gana nomás”, denuncia un ciudadano que prefirió no identificarse.

Para Vásconez, todo se complicó desde hace un año, cuando más vehículos pesados que van y vienen del Puerto de Aguas Profundas de Posorja empezaron a desplazarse por esta ruta.

Transportistas también piden más espacio

Brian Loor es conductor de vehículos extrapesados desde hace aproximadamente ocho años y, a su criterio, sí urge un carril adicional, sobre todo por seguridad de quienes transitan por la carretera. “Falta un carril para que solo nosotros circulemos hasta el Puerto de Posorja, porque a veces hacemos una mala maniobra y, en ocasiones, somos la causa de los accidentes”, reconoce.

Con él concuerda Roberto Villamar, quien conduce su vehículo desde Durán hasta DP World, ubicado en el Puerto de Aguas Profundas de Posorja. “A veces hay demasiados carros livianos en el carril de los transportes pesados y, usted sabe, un carro pesado no va a frenar como lo puede hacer uno liviano”.

Irrespeto. Choferes de transportes pesados usan generalmente todos los carriles de la vía. Carlos Klinger

Esta vía es dura para el conductor; aquí se requiere varias cosas, como que se adicione otro carril, que haya más presencia policial y que se creen zonas seguras. Nelson Mera Conductor de transporte pesado

Además, considera que otro carril les permitiría girar con mayor seguridad. “La vía es muy estrecha para hacer curvas”.

¿Quién debe asumir la ampliación?

“Son quienes operan DP World los que deben hacerse cargo de ese carril. Es su deber. Si sus vehículos pasan por la ruta, si son ellos los que se movilizan para ejercer sus labores, son ellos los que deben ampliar la ruta. Es una necesidad. Debe haber responsabilidad”, considera Vásconez, al igual que muchos otros conductores. Sin embargo, sobre este punto, DP World aseguró a EXPRESO que el contrato que firmaron no incluye la ampliación de la carretera. El contrato es público y todos pueden constatarlo, señaló la empresa a este diario.

Al chofer Rafael Carriel le preocupa que esté por activarse la temporada playera, así como el feriado de Carnaval. “En esos días la afluencia de autos aumenta y, con un carril adicional, fluiría más el tránsito. A la final, nadie se hace cargo de ese tercer carril”, piensa.

Posturas divididas entre exautoridades

Sin embargo, a juicio de Paola Carvajal, exministra de Transporte y Obras Públicas, no es necesario ampliar la carretera. Señala que, por el contrario, los “terceros carriles también se sumarían a la congestión vehicular”.

Lo que observa es una deficiencia en el control por parte de los uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, sentencia. Manifiesta que el personal de esta entidad tampoco vigila que “el espacio del espaldón no sea mal utilizado por conductores sabidos que creen que su tiempo es más importante que el del resto”. Además, añade que tampoco hay control sobre el derecho de vía, pues existen comercios que invaden esas áreas.

Carretera. El tránsito ha aumentado. Hoy, más vehículos van hacia Playas y Posorja. Carlos Klinger

No obstante, el también exministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, afirma que los contratos de concesión de las vías suelen considerar ampliaciones viales, siempre y cuando el tráfico promedio diario anual (TPDA) se haya incrementado con respecto a la capacidad de los carriles. La administración de la vía Chongón-Santa Elena-Progreso-Playas fue delegada, desde 2019, a la compañía Verdú S.A. (Corredor Vial de la Costa, CVialco S.A.) hasta 2039.

Datos de tráfico y falta de respuestas oficiales

EXPRESO solicitó el TPDA de 2024 y 2025 a CVialco, así como al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), pero hasta el cierre de la edición no enviaron la información. De acuerdo con datos que CVialco proporcionó a este diario, en 2022 el TPDA fue de 24.477,88 y en 2023 de 23.691,45. Hasta el 18 de febrero de 2024, llegó a 24.087,61.

Por el aumento de la circulación de transporte pesado y extrapesado, DP World aclara que, en el contrato de alianza público-privada firmado en 2016, no se contempla la ampliación de la vía. “Solo incluye la construcción, el mantenimiento y la operación de la Terminal Portuaria de Posorja, el canal de navegación de 21 millas náuticas hasta la terminal y la carretera de 21 km desde el redondel de Playas hasta el puerto, lo cual ya se ha realizado”, señalan desde la empresa.

Carlos Merino, CEO de DP World para Ecuador, ha reiterado en entrevistas anteriores con EXPRESO que la empresa ha cumplido con estas obras: la vía de acceso terrestre (carretera Playas-Posorja de 21 km) y la vía de acceso marítima (canal de 21 millas náuticas), que son las estipuladas en el contrato. No obstante, reconoce que sería necesaria más obra de conectividad.

A veces hay demasiados carros livianos también que invaden el carril de los transportes pesados; algunos se suelen dañar y detienen el tránsito. A fin de ordenar todo, urge otro carril. Roberto Villamar Conductor de transporte pesado

Sobre las cargas que van de la ciudad hacia Posorja, Merino ha indicado asimismo que, aunque ha habido un incremento, el total de camiones que se dirigen al puerto no representa ni el 4 % del volumen total.

Ingresos en alza y una posible renegociación

Ante esto, observa Martínez, también “se podría contemplar su ampliación directamente con el concesionario, a medida que sus ingresos hayan aumentado por el incremento del tráfico”. Según datos del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, CVialco sí ha elevado su facturación.

Al inicio de sus operaciones, en 2019, presentó ingresos totales por $147.616; para 2020, estos ascendieron a $7’678.073,15. En 2022, la cifra llegó a $42’716.704,01 y en 2024 registró $41’626.148,61.

Debido a “ese incremento de ingresos, como efecto de una mayor cantidad de tráfico hacia el Puerto de Posorja, el Ministerio podría dialogar con la concesionaria para que, obviamente, eso sea reinvertido en la ampliación”, expone Martínez. Esto, “porque el tráfico ya demandaría una vía con mayor jerarquización y los ingresos le permitirían hacerlo”.

EXPRESO solicitó una entrevista con el titular o vocero del MIT para conocer la viabilidad de un tercer carril, como reclama la ciudadanía, y saber qué se hará a corto, mediano y largo plazo para remediar esta molestia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Contrato. En la cláusula 51 se acordó que, si fuere necesario ejecutar obras y servicios adicionales, se harían contratos adicionales para su ejecución.

