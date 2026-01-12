CPCCS rumbo a 2027: ¿será posible frenar la politización?

Ausencia de reformas. Se volverá a las urnas con los mismos cuestionamientos. El CNE y el reto de evitar vínculos partidistas

En 2027, mediante voto popular se renovarán los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El próximo año se renovará el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En las dos últimas elecciones, realizadas tras el referéndum de 2018, los candidatos se han visto envueltos en polémicas por vínculos partidistas, a pesar de la prohibición expresa. Ante este antecedente, surge la pregunta: ¿es posible prevenir estas irregularidades antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declare formalmente el inicio del proceso electoral de 2027?

La reforma a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Código de la Democracia podría realizarse antes de febrero de 2026, indica Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sin embargo, a su criterio, ello requiere voluntad política, un elemento que actualmente no existe.

La falta de impulso responde, explica, a que esta entidad ha es funcional para los gobiernos de turno, lo que reduce los incentivos para promover cambios estructurales. No obstante, el principal problema no radica en los requisitos formales de los postulantes, sino en sus valores y en la ética con la que asumen su participación en el proceso.

LE INVITAMOS A LEER: Doctrina ‘Donroe’: ¿la política pone en riesgo a la región?

El Consejo Nacional Electoral debería ser mucho más riguroso al momento en cómo va a escrutar a los candidatos, ya que no se podría hacer ninguna reforma legal. Andrés Lozano Director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa

No obstante, Andrés Lozano, politólogo y director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, sostiene que el cambio debe ser de fondo. A su criterio, el hecho de que los miembros del CPCCS sean elegidos mediante democracia directa obliga a realizar campañas de alcance nacional, lo que, en la práctica, hace indispensable el respaldo de un grupo política.

¿Qué acciones se podría hacer?

En ese contexto, Lozano se muestra pesimista y advierte que la historia podría repetirse. Sin embargo, señala que la única salida viable es que el Consejo Nacional Electoral cumpla estrictamente su rol y ejerza un control riguroso, sin distorsionar la lógica del proceso. “Si se observa a candidatos haciendo campaña con los colores de determinados políticos, es evidente que existe cercanía. Esto no solo aplicaba con la llamada Liga Azul, sino también con la amarilla”, puntualiza.

No obstante, el CNE debe cumplir con ese rol, más aún cuando así lo dispone la sentencia de segunda instancia dentro de la causa Nro. 111-2023-TCE (acumuladas), emitida el 8 de mayo de 2024, por el Tribunal Contencioso Electoral. Así lo señala el analista electoral Alfredo Espinosa, en referencia al control de las publicaciones realizadas en redes sociales.

LE PODRÍA INTERESAR: Reavivan las quejas por el mal estado de la vía a la Costa

RELACIONADAS Extraer el interés político para destrabar concursos pendientes en el Cpccs

Es necesario explicar de manera detallada a los votantes cómo deben marcar la papeleta electoral, a fin de evitar que se incrementen los votos nulos por confusiones. Alfredo Espinosa Analista electoral

En ese sentido, de cara a las elecciones de 2027, la entidad electoral está obligada a implementar un sistema de monitoreo para los candidatos al CPCCS. La interrogante, advierte Espinosa, es si el CNE cumplirá efectivamente con esta disposición.

En estas elecciones, han ganado los nulos y blancos

Por otro lado, persiste un problema de legitimidad, ya que, en 2019 y 2023, los vocales electos obtuvieron menos del 20 % de los votos. En ambos comicios, el voto nulo y en blanco superó ampliamente a los sufragios válidos.

Según Lozano, eso evidencia el descontento ciudadano y demuestra que “el país debe decidir si elimina un organismo que no goza de legitimidad”. Alarcón, en cambio, afirma que “la legitimidad se gana con actos”, por lo que los próximos deberán trabajar para reconstruirla.

Ética. Para Mauricio Alarcón, el problema no está en los requisitos para postular, sino en que, una vez ingresan al CPCCS, sus servicios comienzan a ser transados.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO