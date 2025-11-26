Ataque a tiros en Samborondón deja un muerto que acababa de salir de un gimnasio

La mañana de este 26 de noviembre de 2025 se registró un hecho violento en la avenida Samborondón. Testigos afirmaron haber escuchado más de 20 detonaciones mientras transitaban por la zona, lo que generó alarma entre conductores y residentes del sector.

Según información preliminar, la víctima habría salido minutos antes de un gimnasio cercano. Tras abordar un Porsche gris de alta gama, fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones a corta distancia.

Detalles del ataque

El ataque se produjo a plena luz del día y en una de las avenidas más concurridas del cantón, lo que provocó congestión vehicular y la inmediata presencia de unidades policiales para acordonar la escena del crimen. No se reportaron otras personas heridas durante el hecho.

Varias personas llegaron al lugar del ataque. Gerardo Menoscal / Marco Rivera

Pocos minutos después, la madre y el presunto hermano de la víctima llegaron al sitio y se acercaron al vehículo baleado para reconocer al fallecido. Las autoridades aún no confirman la identidad del asesinado ni los posibles móviles del ataque. La Policía inició las investigaciones para determinar responsabilidades.

