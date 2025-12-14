Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La policía realizó un operativo en San Lorenzo, luego de recibir la alerta de un hombre que atemorizaba a las personas con detonaciones.
La policía realizó un operativo en San Lorenzo, luego de recibir la alerta de un hombre que atemorizaba a las personas con detonaciones.Foto: Cortesía X Policía Nacional

Guerrillero fue capturado en enfrentamiento con la policía en San Lorenzo, Esmeraldas

El sospechoso es integrante del grupo guerrillero frente Iván Ríos. El insurgente atacó a policías en San Lorenzo, Esmeraldas

Un hombre armado realizó una serie de detonaciones que alertó a los habitantes del sector Guayabal en San Lorenzo, provincia Esmeraldas. Tras el incidente, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional realizaron un operativo y capturaron al atacante, quien pertenecería al grupo guerrillero denominado frente Iván Ríos.

RELACIONADAS

La Fuerza Pública informó este domingo 14 de diciembre 2025 que, en el momento de la detención, el armado atacó con disparos a los agentes y los policías abrieron fuego para neutralizarlo.

El agresor fue detenido por el delito tenencia de armas de fuego y en el momento de la aprehensión se identificó que formaría parte del grupo guerrillero bloque Iván Ríos, un frente que se formó con los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia (FARC).

Durante la detención se hallaron dos armas de fuego, varios cartuchos, alimentadoras de fusil, celular, entre otros indicios. El sospechoso fue custodiado por militares y policías del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) y trasladado en un patrullero para su procesamiento judicial. 

RAMIRO GARCIA ABOGADO AQUILES ALVAREZ

Abogado de Aquiles Álvarez sobre posible allanamiento: "Detrás está la Judicatura"

Leer más

El Ministerio de Defensa informó que la detención se produjo durante una intervención en San Lorenzo, en donde también se aprehendió otro hombre con un revólver, 600 municiones de distintos calibres y dos motos sin documentación, que resumen eran usadas para actividades delictivas.

Segundo guerrillero detenido

El detenido es el segundo guerrillero del frente Iván Ríos que es aprehendido en menos tres meses en Ecuador. El pasado 13 de septiembre, el Bloque de Seguridad capturó en Carchi a Angel Polivio Quendi, alias 'El Indio', quien era el segundo al mando de esa facción insurgente que opera en la frontera con Colombia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec debe golear a El Nacional para seguir con vida rumbo a la Sudamericana 2026

  2. Guerrillero fue capturado en enfrentamiento con la policía en San Lorenzo, Esmeraldas

  3. Izquierda Democrática suspendió su convención para elegir a su nueva directiva

  4. ADN se refuerza en territorio: "Es momento de reconciliarse con la militancia"

  5. La Inteligencia Artificial predice al ganador del premio The Best 2025 de la FIFA

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Judicatura ratificó suspensión de jueza Ayala por su actuación en caso Villavicencio

  3. ¿Cuánto debe el SRI por devolución de IVA a grupos prioritarios en Ecuador?

  4. Corrupción en Ecuador: por qué expertos advierten que se ha vuelto un “virus” social

  5. Los cortes de agua vuelven a Quito: Estos son los horarios y barrios afectados

Te recomendamos