Guerrillero fue capturado en enfrentamiento con la policía en San Lorenzo, Esmeraldas

El sospechoso es integrante del grupo guerrillero frente Iván Ríos. El insurgente atacó a policías en San Lorenzo, Esmeraldas

La policía realizó un operativo en San Lorenzo, luego de recibir la alerta de un hombre que atemorizaba a las personas con detonaciones.

Un hombre armado realizó una serie de detonaciones que alertó a los habitantes del sector Guayabal en San Lorenzo, provincia Esmeraldas. Tras el incidente, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional realizaron un operativo y capturaron al atacante, quien pertenecería al grupo guerrillero denominado frente Iván Ríos.

La Fuerza Pública informó este domingo 14 de diciembre 2025 que, en el momento de la detención, el armado atacó con disparos a los agentes y los policías abrieron fuego para neutralizarlo.

El agresor fue detenido por el delito tenencia de armas de fuego y en el momento de la aprehensión se identificó que formaría parte del grupo guerrillero bloque Iván Ríos, un frente que se formó con los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia (FARC).

Durante la detención se hallaron dos armas de fuego, varios cartuchos, alimentadoras de fusil, celular, entre otros indicios. El sospechoso fue custodiado por militares y policías del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) y trasladado en un patrullero para su procesamiento judicial.

El Ministerio de Defensa informó que la detención se produjo durante una intervención en San Lorenzo, en donde también se aprehendió otro hombre con un revólver, 600 municiones de distintos calibres y dos motos sin documentación, que resumen eran usadas para actividades delictivas.

Segundo guerrillero detenido

El detenido es el segundo guerrillero del frente Iván Ríos que es aprehendido en menos tres meses en Ecuador. El pasado 13 de septiembre, el Bloque de Seguridad capturó en Carchi a Angel Polivio Quendi, alias 'El Indio', quien era el segundo al mando de esa facción insurgente que opera en la frontera con Colombia.

