detenidos en Tena por asesinato de profesor
Nueve personas fueron detenidas como sospechosas por el secuestro y asesinato de un docente en Tena.YADIRA ILLESCAS

Extorsiones en Tena: Temor por asesinato de profesor por el que pedían 30 mil dólares

Luis Enrique Morocho tenía más de dos décadas como profesor. Uno de los detenidos trabaja en el Municipio de Tena

Tena amaneció con el corazón apretado. El miedo ya no se esconde y la rabia se siente en cada esquina. La violencia volvió a golpear con crudeza a la ciudad tras el secuestro y asesinato del profesor Luis Enrique Morocho, un maestro con más de dos décadas dedicadas a la educación, cuya muerte a manos de extorsionadores destapó la fragilidad de la seguridad en la capital napense.

La noche del jueves 11 de diciembre se reportó su desaparición. Sujetos desconocidos lo secuestraron y exigían 30 mil dólares a su familia a cambio de devolverlo con vida.

Llamadas, mensajes y videos intimidatorios marcaron una carrera contra el tiempo, que terminó en tragedia. La mañana del viernes, el cuerpo del docente fue localizado en el sector de Puerto Napo. Tenía cortes en el cuello.

La noticia impactó a la familia, colegas, alumnos y vecinos. El “profe Morocho”, como todos lo conocían, enseñaba en el Tecnológico Juan XXIII y era reconocido por su cercanía con los estudiantes.

Nueve sospechosos fueron detenidos

Mientras la familia esperaba un milagro, la Policía Especializada de Napo seguía el rastro de los presuntos responsables. Édgar Logroño, comandante de la subzona Napo, informó que la alerta por el presunto secuestro extorsivo se recibió la noche del jueves y que se activó un operativo ininterrumpido durante toda la madrugada.

Cerca de las 07:00 del viernes, en el redondel de Jumandy, fueron capturados nueve sospechosos, que se movilizaban en un vehículo.

Cinco son de Tena, dos de la provincia del Guayas, uno de Bolívar y uno de Orellana. Entre los aprehendidos figuran dos taxistas y uno registra dos antecedentes por asesinato.

Durante los allanamientos, la Policía encontró tres vehículos, siete teléfonos celulares, placas falsas, armas y prendas de vestir. Uno de los implicados trabajaría en el Municipio de Tena.

Mediante un comunicado, la Municipalidad confirmó que mantenía un contrato ocasional este año y que estaba de vacaciones desde el 9 de diciembre. La entidad aseguró que colaborará con la investigación.

Violencia no cesa en Napo

La indignación creció. Julio Mendoza cuestionó cómo se otorgaron vacaciones sin cumplir un año de labores y qué filtros se aplicaron para su contratación

Milton Chávez, vecino del profesor, pidió unidad: “Nos intimidan en nuestros negocios e incluso en nuestros trabajos”.

Luci Ortiz, amiga del docente, solo exige justicia. Iván Castro aseguró que algunos capturados ya habían sido vistos rondando la terminal terrestre días antes.

El gobernador Gary Rivadeneira aseguró que el Gobierno mantiene acciones coordinadas con Policía y Ejército. Sin embargo, el temor persiste. En menos de una semana, Napo registra tres muertes violentas.

La noche del viernes, otro hecho estremeció a Tena. El médico veterinario Janio Pinto fue baleado en el barrio Eloy Alfaro. Su estado es reservado.

Su esposa reveló que desde hace meses eran víctimas de extorsión y que, pese a las denuncias, los delincuentes atentaron contra su vida.

