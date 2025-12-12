Robos en la avenida del Bombero: operativos llegan tras denuncias en Los Ceibos

Delincuentes actúan en las primeras horas de la mañana y le roban a estudiantes y ciudadanos en este sector de Guayaquil

En este paradero de buses, ubicado en la avenida del Bombero, antisociales en motos le roban a pasajeros y ciudadanos.

La Policía apareció. Luego de que se difundiera en redes sociales la alerta de robos a estudiantes y ciudadanos en un paradero de buses, en la avenida del Bombero, la entidad hizo un operativo.

En video quedó registrado cómo los usuarios de transporte público y transeúntes debían correr para huir de tipos que invadían la acera en moto para robarles.

Entonces, la Policía Nacional capturó a un sospechoso, luego del seguimiento hecho por la empresa municipal Segura.

En video quedó registrado cómo los ciudadanos huyen para evitar que ladrones en moto les roben en la avenida del Bombero, norte de Guaayquil. CAPTURA DE VIDEO

Esta vez, la entidad ejecutó un operativo de control en ese punto, afuera de una unidad educativa privada, donde revisó a motociclistas y conductores de automóviles.

"El motivo de este operativo es parte de la actividad policial en torno a la reacción, para evitar que se sigan cometiendo los delitos de robos a personas y extorsiones", explicó Franklin Pacheco, jefe de operaciones del distrito Florida.

REFORZAMOS LA SEGURIDAD



En la Avenida del Bombero, al noroeste de #Guayaquil, desplegamos acciones preventivas para fortalecer la seguridad de los transeúntes.#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/FBLYRyJjCj — Policía Ecuador Guayaquil - Zona8 (@PoliciaEcZona8) December 12, 2025

Crimen en Málaga 2: La violencia apagó la calma y encendió el miedo en urbanización Leer más

Robos en otros sectores

La inseguridad ha golpeado no solo en este punto de Los Ceibos sino también en sus urbanizaciones.

El pasado martes, un grupo de sujetos armados ingresó por la fuerza a Colinas de Los Ceibos y secuestró a uno de los residentes, un militar desvinculado de las Fuerzas Armadas, con antecedentes judiciales.

En el caso de los robos, la ciudadanía ha cuestionado esa "reacción" policial luego de cometidos los delitos, y exige acciones de control previas para evitar que ocurran.

Algo similar sucedió en vía a la costa cuando, luego de un reportaje de EXPRESO sobre la inseguridad de la zona, motivó a que la Policía realice un operativo.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!