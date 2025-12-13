Transportistas piden reunión con Morillo por aumento de delincuencia en carreteras

Según el gremio, existen más ataques de delincuentes en vías de la Costa. Dicen que "no se han reunido" con el Gobierno

Los transportistas pesados solicitaron una reunión con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, ante los ataques frecuentes en las carreteras de la Costa.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), Carlos Cueva, envió una solicitud a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, para convocar a la Mesa Técnica de Seguridad por el aumento de los ataques delictivos que sufren los conductores en las vías interprovinciales de tres provincias del país.

El gremio informó la tarde del viernes 12 de diciembre de 2025, en un comunicado, que manifestó a Morillo la "preocupación por la situación que afecta a la seguridad y el desempeño de los transportistas" debido a los hechos de inseguridad. Además, indicó que solicitaba la cita porque "no se han reunido en las últimas semanas", pese a que los encuentros periódicos entre la organización y funcionarios del Gobierno ya quedaron pactados anteriormente.

Según la Fenatrape, los ataques delictivos se presentan principalmente en el eje vial de la Costa, cuyas carreteras conectan a Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas. Por ello, pidió que en la próxima reunión asistan los representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para analizar y establecer "acciones que contribuyan a la integridad de los transportistas que circulan por este ruta estratégica".

Los ataques en ese eje vial han sido frecuentes en los últimos días. Ayer, la Policía informó que detuvo a tres hombres armados cuando intentaban asaltar un camión de carga en la vía de la parroquia Posorja, en Guayas.

FENATRAPE solicita a @MinGobiernoEc, convocar a la Mesa Técnica de Seguridad, dado el incremento de robos al Transporte Pesado, en el Eje Vial de la Costa que, conecta las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y el Guayas.@natalymorillos @MinInteriorEc pic.twitter.com/3rOWAZWCBR — Fenatrape Ecuador (@FenatrapeEC) December 12, 2025

Morillo ofreció reunión con transportistas

"Tres sujetos con pasamontañas, a bordo de motocicletas, perseguían a un camión", reportó la Fuerza Pública. Luego, al notar que lo uniformados acudían a lugar tras una llamada del ECU 911, "efectuaron disparos" contra los agentes, los policías emplearon el uso progresivo de la fuerza y luego los capturaron.

La petición de los transportistas pesados se presenta apenas cinco días después de que Morillo se reunió con la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), en donde la ministra de Daniel Noboa ofreció reactivar las mesas de seguridad. Estaba previsto que dichos encuentros serían liderados por la misma funcionaria, pero una semana después aún no se han concretado.

