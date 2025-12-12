Seguridad en frontera y minería ilegal marcaron agenda en encuentro Ecuador-Perú

Los presidentes Daniel Noboa y José Jerí, mencionaron la posibilidad de usar tecnología conjunta para controlar la frontera

En Carondelet, los presidentes de Perú José Jerí y de Ecuador Daniel Noboa, anunciaron los acuerdos alcanzados tras el XVI Gabinete Binacional. El control mediante tecnología y la lucha contra la minería ilegal fueron los ejes del encuentro entre ambos mandatarios.

"Uno de los temas que hemos abordado, si es que no es el más importante en este momento, es la delincuencia organizada transnacional y uno de los puntos que tenemos que actuar en forma conjunta es nuestras fronteras", señaló el mandatario peruano.

En ese sentido, Jerí señaló que se acordó el buscar la tecnología para cuidar las fronteras.

El mandatario peruano agregó que esto no significará el dejar de lado el control de las fronteras por parte de las fuerzas del orden "que deben hacer un trabajo complementario".

Otro punto abordado tuvo que ver con la minería ilegal. "Coincidimos también y hay un acuerdo sobre ello, la minería ilegal afecta nuestros países", señaló Jerí.

La declaración de Daniel Noboa después del encuentro

Noboa también puso énfasis en el tema seguridad. Dijo que se trata de algo regional y debe ser abordado de manera conjunta. "Los criminales y la gente que busca el mal siempre busca la forma de unirse. Los que buscamos el bien para los ciudadanos debemos encontrar la mejor forma de trabajar en conjunto", señaló el primer mandatario.

Recalcó que se habló sobre la cooperación en la frontera y de los retos que existen sobre la minería ilegal y el narcotráfico.

"Hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar. Es un diálogo que va a continuar y que va a ser esencial para el desarrollo de la Región", manifestó el mandatario ecuatoriano.

Seguidores se agolparon afuera en el Palacio de Carondelet.

Desde la mañana de este 12 de diciembre de 2025, el presidente de Perú, José Jeri cumplió agenda en Ecuador. Fue recibido con honeres en el Palacio de Carondelet. El mismo Noboa le dio la bienvenida en el marco del Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional EcuadorPerú.

También, en compañía de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Jeri presentó una ofrenda floral en la Plaza Grande, esto antes de que se inicie la reunión entre ambos jefes del Estado con el objetivo de llegar a acuerdos de cooperación mutua.

Producto de la reunión, Noboa y Jeri suscribieron la Declaración Presidencial de Quito 2025. En el acto, ambas autoridades de Estado estuvieron acompañadas por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se firmó un acuerdo en materia de hidrocarburos entre el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador y su par en Perú.

