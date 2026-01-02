Tres movimientos políticos serán cancelados del registro permanente del CNE

EL CNE aprobó la eliminación de los movimientos políticos y ordenó designar a un liquidador

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió acoger los informes de las direcciones de Organizaciones Políticas y de la Coordinación Nacional Técnica para aprobar la cancelación de tres movimientos políticos.

En la última sesión realizada por la Función Electoral a fines de diciembre de 2025, la presidenta del organismo, Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita; y los vocales Elena Nájera y Jorge Cabrera aprobaron por unanimidad los tres informes que recomendaban la disolución de las organizaciones políticas en el ámbito territorial correspondiente y la eliminación del registro permanente del CNE.

Estos movimientos serán cancelados

Dos de los informes avalaban la cancelación del movimiento Nuevos Talentos, lista 151, de la parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena; y de la agrupación Fuerza Pillareña, lista 103, del cantón Píllaro, en Tungurahua.

El tercero, en cambio, se elaboró con base en una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que disponía la cancelación del movimiento Alianza Social (MAS), lista 163, de Bolívar, por haber incurrido en la infracción electoral de no presentar informes económicos anuales.

Los cuatro vocales aceptaron la disolución de dichas organizaciones y ordenaron notificar sobre la medida a la Coordinación de Seguridad Informática del CNE para que los tres movimientos sean excluidos de la base de datos de las personas que figuran como adherentes a esas agrupaciones.

También se dispuso que los representantes de los movimientos notifiquen, en el plazo de 10 días, quién será su liquidador; de lo contrario, el organismo asignará a un funcionario para la extinción respectiva.

CNE niega inscripción de movimientos y un partido

El Consejo, además, negó la inscripción de los movimientos políticos Libertad y Democracia, Justicia Vanguardista Ecuatoriano (Monjuve), Libertad y Acción y Pueblo Poder en Acción (PPA), así como del Partido Nuevo Estado Organizado (NEO).

La medida implica que no se entregarán las claves a los promotores de esas organizaciones. Según explicó Nájera en su intervención, la decisión se tomó luego de revisar la verificación de los datos y las huellas dactilares de los promotores de las cinco organizaciones para comprobar la legalidad de los registros.

Aunque se rechazó la inscripción, el CNE indicó que se notificará a los representantes para que subsanen las observaciones del organismo y continúen con el trámite.

Finalmente, en la reunión, los consejeros dieron el visto bueno al proyecto de convocatoria a elecciones de los vocales de la junta parroquial Shuar, de Pastaza, en la Amazonía. De acuerdo con el texto, ese proceso se realizará el 17 de mayo, para lo cual se estableció el calendario y el límite de gasto electoral.

