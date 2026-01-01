Expreso
Luisa González
Luisa González, excandidata a la Presidencia por la Revolución Ciudadana.Archivo

TCE niega apelación de Luisa Gonzaléz en causa por elecciones anticipadas de 2023

El Tribunal Contencioso Electoral concluyó que sí se respetaron la seguridad jurídica y el derecho a la defensa

  • Redacción Actualidad

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso de apelación presentado por la excandidata presidencial y presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, dentro de una causa relacionada con supuestas faltas en el manejo de las cuentas de campaña de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas de 2023. La decisión consta en un fallo fechado el 31 de diciembre de 2025.

Según el fallo, el recurso fue interpuesto por la candidata a la Presidencia de la República y la responsable del manejo económico del movimiento político RC, Lista 5, contra la sentencia de primera instancia dictada en la causa Nro. 561-2025-TCE. En ese proceso, ya se había negado el recurso subjetivo contencioso electoral relacionado con la Resolución Nro. CNE-PRE-2025-0115-RS, emitida el 31 de octubre de 2025.

Según el CNE, el correísmo incumplió requisitos en torno a los informes financieros, que deben contener los sustentos de los aportes privados que recibió la organización política para ese proceso electoral.

Tras el análisis, el Pleno del TCE resolvió negar la apelación, al considerar que en la sentencia de primera instancia “se garantizó el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa”.

Antecedentes del caso

La resolución se enmarca en una serie de denuncias electorales presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra dirigentes y candidatos de la Revolución Ciudadana, por presuntas inconsistencias en el financiamiento y las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023.

En procesos paralelos, el TCE ha admitido a trámite denuncias contra Luisa González y otros integrantes del correísmo, señalados por una presunta infracción electoral contemplada en el artículo 281 del Código de la Democracia, relacionada con irregularidades en las cuentas de campaña.

Reacciones políticas

Tras conocerse la decisión del TCE, el expresidente Rafael Correa se pronunció en redes sociales con un mensaje de respaldo a la dirigencia del movimiento. En su publicación escribió:

“Terminamos el año… ¡con más persecución! ¡Ocho años de lo mismo! Pronto esta pesadilla terminará. Un abrazo solidario a Luisa”, publicó Correa.

Tribunal Contencioso Electoral

Mónica Jaramillo, experta en Derecho Electoral, explicó que con la decisión del TCE, "se agotaron los recursos en esa institución y la sentencia queda en firme. En consecuencia, el CNE deberá interponer de manera inmediata la denuncia por infracción electoral contra Luisa González, relacionada con la rendición de cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023".

