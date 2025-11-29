Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

ANALIA LEDESMA IZQUIERDA DEMOCRATICA
Analía Ledesma, concejal de Quito, preside la Izquierda Democrática.ARCHIVO: IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

Izquierda Democrática renovará su directiva nacional tras orden judicial

La convención nacional del partido naranja será por disposición de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral

En cumplimiento de una disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el partido Izquierda Democrática (lista 12) tendrá una convención nacional para renovar parte de su directiva nacional.

RELACIONADAS

Así lo anunció el partido este 28 de noviembre de 2025 a través de una publicación en X, en la que señala que se convoca a la convención, según lo dispuesto en la causa 098-2024-TCE.

Dicha causa, actualmente sustanciada por el juez Patricio Maldonado Benítez, en su último auto de sustanciación dispone que la convocatoria sea un plazo máximo de 10 días a partir de la notificación.

Fecha, hora y lugar de la convención nacional de Izquierda Democrática

De acuerdo con la convocatoria realizada por la presidenta del partido, la concejala de Quito Analía Ledesma, la convención nacional será antes de que termine el 2025.

RELACIONADAS

Específicamente, la convención nacional de Izquierda Democrática será el 13 de diciembre de 2025, a las 12:00, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

En la convención nacional, el partido naranja renovara parcialmente su directiva nacional, empezando por la presidencia.

Los cargos a escoger son:

  • Presidente nacional
  • Cinco vicepresidentes nacionales
  • Cinco vocales principales y cinco suplentes del Consejo Nacional de Ética y Disciplina
  • Tres vocales principales y suplentes del Consejo Nacional de Fiscalización
JORGE SANCHEZ ID
Jorge Sánchez fue electo presidente del partido naranja en la convención realizada en abril de 2024, en la ciudad de Machala.ARCHIVO

Otro revés interno en el partido Izquierda Democrática

Esta nueva elección de autoridades es un nuevo revés interno para el partido Izquierda Democrática, que tendrá su tercera convención nacional en los últimos dos años.

RELACIONADAS

Desde 2023, el partido viene arrastrando una disputa por la presidencia que arrancó con la pugna entre Enrique Chávez y Analía Ledesma.

Luego, tras ser ratificada por la justicia electoral, Ledesma volvió a disputar la presidencia del partido naranja con Jorge Sánchez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Izquierda Democrática renovará su directiva nacional tras orden judicial

  2. Villamil Playas levanta su primer “parque lineal”

  3. Ballenita celebra medio siglo de devoción a la Virgen de las Nubes

  4. Black Friday 2025: calma tras caos, pero filas y aglomeraciones persisten

  5. Vuelos de Avianca afectados por ajuste de flota: cómo reprogramar o pedir reembolso

LO MÁS VISTO

  1. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  2. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  3. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  4. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  5. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

Te recomendamos