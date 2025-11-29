Izquierda Democrática renovará su directiva nacional tras orden judicial

La convención nacional del partido naranja será por disposición de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral

En cumplimiento de una disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el partido Izquierda Democrática (lista 12) tendrá una convención nacional para renovar parte de su directiva nacional.

Así lo anunció el partido este 28 de noviembre de 2025 a través de una publicación en X, en la que señala que se convoca a la convención, según lo dispuesto en la causa 098-2024-TCE.

Dicha causa, actualmente sustanciada por el juez Patricio Maldonado Benítez, en su último auto de sustanciación dispone que la convocatoria sea un plazo máximo de 10 días a partir de la notificación.

Convocatoria a Convención Nacional para la elección de la Directiva Nacional conforme a lo dispuesto por el juez que sustancia la causa No. 098-2024-TCE, realizada por la compañera Presidenta Nacional Analía Ledesma García. #IzquierdaDemocrática #TransformaID #EcuadorNaranja pic.twitter.com/hmoytY7pJT — Izquierda Democrática (@ID12Ecuador) November 29, 2025

Fecha, hora y lugar de la convención nacional de Izquierda Democrática

De acuerdo con la convocatoria realizada por la presidenta del partido, la concejala de Quito Analía Ledesma, la convención nacional será antes de que termine el 2025.

Específicamente, la convención nacional de Izquierda Democrática será el 13 de diciembre de 2025, a las 12:00, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

En la convención nacional, el partido naranja renovara parcialmente su directiva nacional, empezando por la presidencia.

Los cargos a escoger son:

Presidente nacional

Cinco vicepresidentes nacionales

Cinco vocales principales y cinco suplentes del Consejo Nacional de Ética y Disciplina

Tres vocales principales y suplentes del Consejo Nacional de Fiscalización

Jorge Sánchez fue electo presidente del partido naranja en la convención realizada en abril de 2024, en la ciudad de Machala. ARCHIVO

Otro revés interno en el partido Izquierda Democrática

Esta nueva elección de autoridades es un nuevo revés interno para el partido Izquierda Democrática, que tendrá su tercera convención nacional en los últimos dos años.

Desde 2023, el partido viene arrastrando una disputa por la presidencia que arrancó con la pugna entre Enrique Chávez y Analía Ledesma.

Luego, tras ser ratificada por la justicia electoral, Ledesma volvió a disputar la presidencia del partido naranja con Jorge Sánchez.

