El Cabildo Binacional Ecuador-Perú: los 3 acuerdos clave sobre seguridad y comercio

Este viernes 12 de diciembre se desarrollará en Quito el Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador.

Este viernes 12 de diciembre se desarrollará en Quito el Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador, instancia en la que ambos gobiernos evaluarán los avances de su agenda conjunta. En este marco, el canciller peruano, Hugo de Zela, presentará los resultados del Plan de Acción de Lima 2024 y de la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana 2025.

El informe detalla el progreso en la ejecución de 49 compromisos destinados a mejorar la seguridad, optimizar servicios básicos y promover oportunidades económicas para las poblaciones asentadas en la zona fronteriza.

Entre los hitos alcanzados figuran la elaboración de la Hoja de Ruta Binacional para la recuperación de la cuenca Puyango–Tumbes, la segunda sesión de la Comisión Mixta contra la minería ilegal, la reactivación de los Comités de Frontera Loja–Piura y El Oro–Tumbes, así como visitas técnicas a los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF). También se reportan avances en el impulso de emprendimientos sostenibles vinculados a actividades productivas estratégicas.

La delegación peruana expondrá, además, los progresos de los comités técnicos binacionales en los ejes social, de infraestructura, ambiental y minero, comercial, y de seguridad y defensa.

Diálogo de alto nivel

El Gabinete Binacional, considerado el principal espacio de coordinación política entre Perú y Ecuador, estará encabezado por el presidente peruano José Jerí Oré y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa.

Por parte de Perú asistirán los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social.

Durante la jornada, los ministros sostendrán reuniones bilaterales con sus pares ecuatorianos. El acto inaugural se realizará en el Palacio de Carondelet y dará paso a la sesión plenaria, en la que participarán los cancilleres Hugo de Zela y Gabriela Sommerfeld.

Al cierre del encuentro, los jefes de Estado firmarán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, documentos que orientarán el trabajo conjunto para el período 2025–2026.

