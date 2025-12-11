Capturan en Ecuador a peruano con alerta roja por homicidio

La captura se llevó a cabo en un operativo ejecutado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

La Policía Nacional informó sobre la detención de un ciudadano peruano que tenía una notificación roja de Interpol por el presunto delito de homicidio.

La Policía Nacional informó este jueves 11 de diciembre sobre la detención de un ciudadano peruano que tenía una notificación roja de Interpol por el presunto delito de homicidio, ocurrido en su país en 2012. La captura se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre durante un operativo ejecutado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según el informe policial, la acción se desarrolló en coordinación con el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos del Perú y con Interpol. En el operativo fue aprehendido alias Diablo, quien presuntamente formaría parte del grupo delictivo Los Navarro, una organización criminal de alcance transnacional.

La institución detalló que el sujeto mantenía una notificación roja “por el delito de homicidio cometido en el país vecino”. Además, durante las investigaciones se determinó que el hombre habría utilizado la identidad de un ciudadano fallecido para evadir a las autoridades.

¿Quiénes son Los navarro?

La Policía indicó que el operativo fue el resultado de varios meses de seguimiento, lo que permitió ubicar al sospechoso en el sector de Nuevo Israel, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Su captura, aseguró la institución, representa un “importante golpe” a la estructura de Los Navarro, que habría mantenido operaciones en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Los Ríos y Sucumbíos.

El detenido registra antecedentes en Ecuador por fabricación, uso y tenencia de armas, además de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, según la información oficial.

