Ciudadano lituano detenido en Guayaquil
El lituano capturado en Guayaquil fue considerado de alto riesgo por la justicia internacionalX:@JohnReimberg 

Drogas en Guayaquil: Capturan a lituano buscado por Interpol por narcotráfico

El extranjero tenía una orden de detención desde 2022 por tráfico de drogas y otros delitos transnacionales

Un ciudadano de origen lituano, fue capturado en Guayaquil por la Unidad Nacional de Interpol. El hombre era requerido por la justicia internacional desde octubre de 2022, acusado de tráfico de drogas, malversación de bienes e influencia sobre testigos y peritos.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta oficial en la red X (antes Twitter). En su mensaje, confirmó que se trataba de una persona “calificada por la justicia transnacional como de alto riesgo” y que fue detenida tras “pesquisas policiales” desarrolladas en la ciudad portuaria.

Las autoridades confirmaron que el detenido fue puesto a órdenes judiciales

De acuerdo con lo informado, el detenido figuraba en las alertas internacionales de Interpol, lo que permitió su localización en territorio ecuatoriano. Las autoridades lo pusieron a órdenes de la justicia para iniciar el proceso judicial correspondiente y verificar su posible extradición.

“Seguimos trabajando. Cero impunidad”, escribió Reimberg al finalizar su publicación, en la que destacó la cooperación entre las unidades policiales nacionales e internacionales para la detención del sospechoso.

Lea tmabién: "Ningún afiliado se quedará sin atención": Edgar Lama sobre propuesta de Daniel Noboa

Ecuador deportó a otro ciudadano lituano buscado por narcotráfico

Las autoridades ecuatorianas deportaron al ciudadano lituano Maciulis Dainius.

Deportan a ciudadano lituano con difusión roja de Interpol en Ecuador

El pasado 27 de octubre, las autoridades ecuatorianas deportaron a Maciulis Dainius, otro ciudadano lituano con una difusión roja de Interpol por delitos vinculados al tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada. La medida fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, tras determinar que el individuo representaba una amenaza para la seguridad pública.

Según informó el Ministerio del Interior, la deportación se realizó conforme al artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que autoriza el retorno inmediato de personas requeridas internacionalmente cuando su presencia en el país pone en riesgo la estructura del Estado o la seguridad nacional.

