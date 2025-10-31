Daniel Noboa viajará a EE. UU. en pleno inicio de la campaña electoral

El presidente cumplirá una agenda oficial en Nueva York y Washington junto a tres altos funcionarios de su Gobierno

El presidente Daniel Noboa Azín viajará a Estados Unidos en los próximos días, en medio del inicio de la campaña electoral en Ecuador. El Decreto Ejecutivo difundido este 31 de octubre confirma que el mandatario cumplirá una agenda internacional entre el 2 y el 4 de noviembre, con actividades en Nueva York y Washington D.C..

Durante su visita, Noboa participará en ponencias y encuentros con autoridades y organismos internacionales. Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es fortalecer la cooperación en seguridad, energía e inversión extranjera, temas que el Gobierno busca proyectar como parte de su política exterior.

Comitiva oficial acompañará al presidente

El decreto establece que la comitiva oficial estará integrada por tres altas funcionarias: Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Irene Vélez, secretaria general de Comunicación; y José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública.

Noboa sobre viaje de Petro a Manta: "Me parece extraño y está en investigación" Leer más

El documento también dispone que la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia podrá autorizar al personal de apoyo que se sume al viaje. Todos los integrantes fueron declarados en comisión de servicios durante el desplazamiento presidencial.

Aunque el decreto no detalla la agenda completa, se prevé que Noboa intervenga en foros internacionales y mantenga reuniones bilaterales con representantes políticos y empresariales. En estos espacios, el mandatario expondrá los avances de su administración y los desafíos del país en materia económica y de seguridad.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ