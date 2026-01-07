Warner Bros rechaza oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) anunció el 7 de enero de 2026 que rechazó por unanimidad la última oferta de adquisición presentada por Paramount Skydance, calificándola de “inadecuada” y “deficiente” frente a la propuesta de Netflix.

La oferta hostil de Paramount, valorada en 108.400 millones de dólares, fue considerada inferior en aspectos clave como garantías financieras, integración operativa y proyección de crecimiento. En contraste, Warner Bros. ya había firmado un acuerdo con Netflix para vender su negocio de estudios y streaming por 72.000 millones de dólares, representando una apuesta estratégica por consolidar su posición en el mercado digital.

Netflix se consolida como socio estratégico

La decisión de Warner Bros. de inclinarse por Netflix refleja la importancia del streaming en la industria del entretenimiento. El acuerdo con la plataforma permitirá a WBD fortalecer su presencia global y aprovechar la infraestructura tecnológica de Netflix, que cuenta con más de 270 millones de suscriptores en todo el mundo.

Según el consejo de administración, la propuesta de Netflix ofrece mayor seguridad financiera y un plan de integración más claro que el de Paramount. Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del directorio de WBD, afirmó que la oferta de Paramount “sigue siendo inferior en múltiples áreas clave” y que la alianza con Netflix representa un camino más sólido para el futuro de la compañía.

Una batalla corporativa en la industria del entretenimiento

Desde diciembre de 2025, Warner Bros. Discovery ha estado en el centro de una de las batallas corporativas más intensas en la industria del entretenimiento. Paramount Skydance ha intentado en dos ocasiones adquirir WBD, pero ambas ofertas fueron rechazadas.

Paramount informó a finales del mes pasado que contaba con una garantía personal irrevocable del fundador de Oracle, Larry Ellison —padre del consejero delegado de Paramount, David Ellison— para respaldar 40.400 millones de dólares en financiación de capital destinada a su oferta. Además, elevó a 5.800 millones de dólares la compensación prometida a los accionistas en caso de que los reguladores bloqueen la operación, cifra similar a la propuesta de Netflix.

En una carta dirigida a sus accionistas, Warner manifestó preocupación por un eventual acuerdo con Paramount, al que calificó como una compra apalancada que implicaría un alto nivel de deuda y un proceso de cierre estimado entre 12 y 18 meses.

La disputa por Warner se complica debido a que las propuestas de Netflix y Paramount difieren en alcance. Mientras Netflix busca adquirir únicamente el negocio de estudios y streaming, incluyendo divisiones de televisión, cine y plataformas como HBO Max, Paramount pretende quedarse con la totalidad de la compañía, que además de estudios y streaming abarca cadenas como CNN y Discovery.

