Netflix compra Warner Bros. y HBO Max: ¿Qué pasará con tu cuenta?

Netflix confirmó un acuerdo para adquirir los activos de Warner Bros. incluyendo el estudio cinematográfico y la plataforma de streaming HBO Max. La operación, valorada en aproximadamente 83 mil millones de dólares, cambiará el panorama del entretenimiento digital y genera una pregunta inmediata entre los usuarios: ¿Qué sucederá con las suscripciones existentes a HBO Max?

La compra debería completarse en el tercer trimestre de 2026, una vez que Warner Bros. Discovery finalice su proceso de separación corporativa. El acuerdo entregará a Netflix un catálogo que incluye franquicias como Harry Potter, DC Comics, El Señor de los Anillos y series emblemáticas como Game of Thrones y The Sopranos.

La respuesta oficial sobre el futuro de HBO Max

Contrario a lo que muchos especularon, HBO Max no desaparecerá de inmediato. David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, se dirigió a los empleados tras el anuncio. “HBO Max se mantendrá”, afirmó en una reunión interna. “Cualquiera que tenga Netflix y HBO Max tendrá una mejor experiencia. Para las personas que solo quieran HBO Max, podrán obtenerlo”.

Una persona con conocimiento de la estrategia de Netflix corroboró este punto: HBO Max y Netflix operarán como marcas y servicios separados, al menos en el corto y mediano plazo. La fusión regulatoria tomará entre 12 y 18 meses.

La estrategia a largo plazo: Un "paquete" estilo cable

Aunque ambas plataformas coexistirán inicialmente, los analistas anticipan una integración más profunda con el tiempo. Peter Kafka, de Business Insider, proyectó el escenario más lógico: “Netflix continuaría ofreciendo el servicio ahora llamado HBO Max a quien lo quiera —suscriba o no a Netflix— y luego lo ofrecería a sus clientes con un descuento. Un paquete real. Una versión Netflix del ‘cable básico + HBO’”.

Esto sugiere que Netflix evaluará "paquetes" o suscripciones combinadas que ofrezcan acceso a ambas bibliotecas por un precio preferencial, una estrategia que podría atraer a una audiencia masiva.

Un catálogo con cambios para el usuario

El valor central de la adquisición para el suscriptor radica en el contenido. Netflix integrará progresivamente el vasto archivo de Warner y HBO a su propia plataforma. Esto significa que éxitos como ‘The Last of Us’, ‘Friends’, ‘The Big Bang Theory’ y ‘House of the Dragon’, junto con películas clásicas y modernas de DC y Warner, se sumarán al catálogo existente de Netflix.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, declaró que la adquisición dará a los suscriptores “más de lo que aman”, definiendo las historias del próximo siglo.

Quedan por definirse detalles cruciales para el usuario final como el posible ajuste de precios, la experiencia de usuario en la app de Netflix con el nuevo contenido, y el destino específico de producciones originales y estrenos simultáneos. Netflix no ha confirmado si creará una sección etiquetada dentro de su plataforma o fusionará todo el contenido sin distinciones.

Por ahora, la consigna para los suscriptores de HBO Max es el servicio continuará operando de forma independiente. El siguiente año y medio será un periodo de transición, mientras se materializa la mayor fusión en la historia del streaming.

