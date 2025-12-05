El ácido glicólico para el cabello: Beneficios y advertencias del hack viral

¿Sirve el ácido glicólico para el cabello? La ciencia explica sus efectos en la dermatitis seborreica y el exceso de grasa

Un truco de belleza domina TikTok: usuarios aplican la solución tonificante de ácido glicólico al 7% en su cuero cabelludo para combatir la caspa. El 'hack' acumula millones de vistas, pero la evidencia científica indica que este ingrediente activo, común en productos para la piel, requiere precaución para su uso capilar.

El ácido glicólico es un alfa-hidroxiácido cuya función principal es la exfoliación química. Su mecanismo de acción se basa en disolver los desmosomas, las estructuras que mantienen unidas las células cutáneas muertas, lo que facilita su descamación.

Beneficios respaldados para el cuero cabelludo

La literatura científica sustenta el uso tópico de este ácido para problemas específicos del cuero cabelludo. Una revisión sistemática en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology confirmó la eficacia de los alfa-hidroxiácidos en el tratamiento de la dermatitis seborreica, una causa principal de caspa inflamatoria y grasa, debido a su acción queratolítica y antiinflamatoria.

Su acción exfoliante promueve la renovación epidérmica. Un estudio publicado en Skin Pharmacology and Physiology demostró que el ácido glicólico estimula la síntesis de colágeno y glicosaminoglicanos en la dermis, mejorando la función de barrera y la hidratación de la piel, beneficios que podrían extrapolarse a la salud del cuero cabelludo.

Su capacidad para disolver el exceso de sebo y los residuos de productos lo posiciona como un activo para los cueros cabelludos grasos. Una investigación en el International Journal of Cosmetic Science reportó que formulaciones con AHA reducen significativamente la acumulación de sebo y residuos en el folículo piloso.

Riesgos y consideraciones obligatorias

Pese a sus beneficios, los datos clínicos advierten que no es un ingrediente universal para todos los tipos de cabello o cuero cabelludo. La aplicación frecuente de ácidos a bajos pH puede alterar la integridad de la fibra capilar. Un ensayo controlado publicado en el Journal of Investigative Dermatology asoció el uso excesivo de exfoliantes químicos agresivos con un aumento de la fragilidad y la fractura del cabello.

La frecuencia de aplicación es un factor crítico. La sobrexfoliación puede dañar la barrera hidrolipídica del cuero cabelludo, lo que genera irritación, sequedad y sensibilidad. Estudios en el British Journal of Dermatology vinculan la alteración de esta barrera con un mayor riesgo de dermatitis y hipersensibilidad.

El ácido glicólico incrementa la fotosensibilidad cutánea. La evidencia clínica recomienda aplicar tratamientos con AHA por la noche y prescribir el uso riguroso de protección solar para el cuero cabelludo expuesto durante el día.

Su uso está contraindicado en cabellos con daño químico significativo, como los sometidos a decoloración reciente, alisados o permanentes. Tampoco se recomienda en casos de efluvio telógeno activo, psoriasis del cuero cabelludo con fisuras, o en pieles con diagnóstico de rosácea o sensibilidad extrema.

Modo de uso correcto y conclusión

El ácido glicólico para el cabello se formula en vehículos como champús, sueros o mascarillas de contacto corto. El protocolo estándar para productos de enjuague sugiere una aplicación directa en el cuero cabelludo, con un periodo de acción de 5 a 10 minutos antes del lavado.

La consulta con un dermatólogo es un requisito previo indispensable. Un diagnóstico preciso de la condición del cuero cabelludo determina si el ácido glicólico es la terapia tópica adecuada y establece la concentración, el vehículo y la frecuencia correctos para minimizar riesgos.

El fenómeno viral destaca un principio activo con potencial para el cuidado del cuero cabelludo, pero su adopción debe fundamentarse en la farmacología dermatológica y no en tendencias digitales efímeras. La automedicación tópica sin supervisión conlleva un riesgo elevado de efectos adversos que pueden exceder el beneficio cosmético inicial.

