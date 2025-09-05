¿Cuánta crema hidratante usar? La cantidad exacta según la ciencia

¿Una moneda o un guisante? Te explicamos cómo calcular la cantidad correcta de crema para tu rostro

La ciencia tiene la respuesta. Descubre la cantidad exacta de crema hidratante que debes usar

Nos preocupamos por elegir la crema hidratante ideal, con los mejores ingredientes. Pero hay una pregunta que casi nadie resuelve: ¿cuánta cantidad debemos usar en realidad?

Aplicar demasiado producto no solo es un desperdicio, sino que puede causar problemas reales en la piel, como acné, quistes miliares y opacidad. La buena noticia es que la ciencia tiene una respuesta clara, y es más simple de lo que piensas.

La Regla de Oro (Respaldada por un Estudio)

Aunque la recomendación de "una cantidad del tamaño de una moneda de níquel" es popular, un estudio en el Journal of Cosmetic Dermatology quiso ser más preciso. La investigación analizó cómo diferentes cantidades de crema afectan la hidratación real de la piel.

Los resultados fueron claros: la hidratación óptima se logra con entre 1 y 2 miligramos de crema por cada centímetro cuadrado de piel. Esta cantidad, aplicada de día y de noche, mantiene la barrera cutánea perfectamente hidratada sin saturarla.

¿Cómo se ve eso en la vida real?

No necesitas una calculadora. Para la mayoría de los rostros, esa medida científica se traduce en… sí, exactamente una cantidad similar al tamaño de una moneda de níquel o un guisante. Es la medida perfecta para hidratar sin ahogar la piel.

¿Por qué pasarse es un problema?

Tu piel es inteligente. Cuando aplicas capas excesivas de crema, ocurren dos cosas:

Obstruyes los poros: Una capa demasiado gruesa y oclusiva puede bloquear los folículos, lo que deriva en granos y pequeños quistes llamados milia.

Alteras su equilibrio: Si siempre aportas hidratación y lípidos de forma externa, puedes enviar una señal confusa a tu piel para que reduzca su producción natural de aceites, lo que a la larga puede hacer que dependas más del producto.

Señales de que te excediste con la crema:

Tu piel se siente grasosa o pegajosa al tacto mucho después de aplicarla. El producto empieza a formar grumos y a desprenderse. Aparecen brotes de acé o pequeños bultos blancos donde no los tenías. Tu piel luce apagada, sin luminosidad natural.

Encuentra tu hidratante ideal

La cantidad correcta es crucial, pero también lo es el tipo de producto. Una regla simple:

Piel grasa o mixta: Busca texturas ligeras, en gel o loción.

Piel seca: Las cremas más densas y ricas en aceites son tus mejores aliadas.

Piel normal: Disfrutas de un amplio abanico de opciones; elige según cómo se sienta tu piel ese día.

