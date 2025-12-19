Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

Gabriela Sommerfeld ya cuenta con doble nacionalidad. El anuncio fue publicado en la cuenta de X de la delegación diplomática

Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, desde el viernes 19 de diciembre de 2025 cuenta también con la nacionalidad alemana.

Desde el vienes 19 de diciembre, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, María Gabriela Sommerfeld Rosero, ya no solo es ecuatoriana, sino que también cuenta con la ciudadanía alemana. Este hecho fue comunicado por la Embajada de Alemania en Ecuador.

La canciller ecuatoriana contaría con la ciudadanía alemana. Así lo afirma la misión diplomática en su cuenta institucional en X. El mensaje fue publicado las 08:24.

“La Embajada de Alemania expresa su profunda alegría por la naturalización como ciudadana alemana a la Ministra de Relaciones Exteriores @gabisommerfeld”, publicó la representación diplomática alemana. Sommerfeld aún no se ha pronunciado al respecto; ella es canciller del país desde noviembre de 2023.

LE INVITAMOS A LEER: Gabriela Sommerfeld: “La vida es divina”

👏La Embajada de Alemania expresa su profunda alegría por la naturalización como ciudadana alemana a la Ministra de Relaciones Exteriores @gabisommerfeld 👏#alemaniaenecuador pic.twitter.com/GJ9yzSyKpT — Embajada Alemana ECU (@AlemaniaQuito) December 19, 2025

Visa Schengen: Sommerfeld señala trato discriminatorio de la UE contra Ecuador Leer más

Áreas de desarrollo profesional de la canciller

Sommerfeld nació en Quito, hace 54 años; el 23 de noviembre de 1971. La funcionaria antes se desenvolvió en el sector aéreo y en la industria hotelera.

Ella presidió Aerogal, en 2002, que luego se fusionó con Avianca. Hasta el año 2022, fue CEO de Equair.

Además, en el sector público se ha desempeñado como gerente general de Quito Turismo, una empresa del Municipio de Quito. Sommerfeld se desempeñó como vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito y también fue vicepresidenta de Asuntos Corporativos Internacionales de un proyecto de integración energética regional.

Asimismo, fue parte del Equipo Negociador del Yasuni ITT. Por otro lado, ella es miembro de la Fundación Charles Darwin.

La canciller estudió Finanzas y Marketing en la Universidad San Francisco de Quito. También cursó una maestría en Administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUI