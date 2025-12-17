Visa Schengen: Sommerfeld señala trato discriminatorio de la UE contra Ecuador

Explicó de que otros Estados con un número de migrantes muy superior que Ecuador sí cuentan con la eliminación del visado

La canciller Gabriela Sommerfeld en una entrevista a EFE señaló que, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador ha señalado de forma directa que existe “un trato discriminatorio” hacia el país en el proceso para acceder a la exención de la visa Schengen. Explicó que esta percepción se sustenta en el hecho de que otros Estados con un número de migrantes muy superior al ecuatoriano sí cuentan con la eliminación del visado, mientras que Ecuador continúa siendo el único país de Sudamérica que debe tramitarlo.

Sommerfeld aseguró que el Gobierno ha realizado un "intenso trabajo diplomático" para visibilizar esta situación ante las instituciones europeas. “Hemos levantado mucho la conciencia tanto en las autoridades de la Unión Europea como en los diferentes países”, afirmó, destacando los esfuerzos por sensibilizar a los actores políticos sobre la necesidad de un trato equitativo.

No obstante, la canciller recordó que la decisión final sobre la exención del visado corresponde exclusivamente a la Unión Europea, por lo que cualquier avance depende del consenso interno del bloque y de su evaluación técnica y política. Señaló que Ecuador continuará gestionando espacios de diálogo y cooperación para avanzar en un tema que considera prioritario para la movilidad de sus ciudadanos.

Los ciudadanos ecuatorianos deben contar con visa para ingresar a los países que conforman el espacio Schengen. Cortesía

Desafíos pendientes para la obtención de la Visa Schengen

La canciller Gabriela Sommerfeld recordó que Ecuador continúa siendo el único país de Sudamérica que debe tramitar la visa Schengen, una condición que atribuyó a decisiones políticas e ideológicas adoptadas por el propio Estado ecuatoriano durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Explicó que, mientras otras naciones de la región accedieron conjuntamente a la exención del visado, Ecuador quedó fuera de ese proceso, lo que mantiene al país en una situación diferenciada frente a sus vecinos.

Entre los desafíos pendientes, la canciller destacó la necesidad de reducir la tasa de rechazos en las solicitudes de visado, un aspecto que —según dijo— se ha visto afectado por la acción delictiva de personas que intentan obtener visas mediante documentación falsa, especialmente relacionada con bienes inmuebles u otros soportes patrimoniales.

Este tipo de irregularidades es detectado por las autoridades europeas y deriva en mayores niveles de denegación para solicitantes ecuatorianos. Sommerfeld agregó que la UE trabaja actualmente en la digitalización de los procesos de visado, una medida destinada a mejorar los controles y reducir la presentación de documentos fraudulentos.

