Daniel Noboa en Europa: ¿Qué tan viable es que se apruebe la Visa Schengen en 2026?

Los ciudadanos ecuatorianos deben contar con visa para ingresar a los países que conforman el espacio Schengen. La Comisión Europea confirmó el 28 de febrero de 2025 que Ecuador se mantiene dentro del grupo de naciones cuyos nacionales requieren este requisito para viajar a esa región de Europa.

Aunque desde hace varios años se analiza la opción de suprimir este requisito para los ciudadanos ecuatorianos, hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo. En consecuencia, la exigencia de tramitar la visa Schengen desde Ecuador permanece en vigor.

Daniel Noboa, se prepara para una serie de reuniones clave con autoridades de la Unión Europea (UE) en enero de 2026. El tema central: la posible exención de la visa Schengen para ciudadanos ecuatorianos, una demanda histórica que ha cobrado nuevo impulso en las últimas semanas. ¿Pero qué tan viable es pensar que esta aprobación podría concretarse durante 2026?

La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que Ecuador ha logrado sensibilizar a autoridades de la Unión Europea sobre la importancia de revisar esta situación. Cortesía

Las razones detrás del rechazo

El analista internacional Fernando Insua explicó que el proceso para aprobar la exención de la visa Schengen implica varios pasos formales: primero, la Comisión Europea debe admitir la propuesta; luego, el Parlamento Europeo la somete a votación; y, finalmente, la decisión debe ser ratificada por todos los Estados miembros. Subrayó que basta con que un solo país exprese desacuerdo para que la iniciativa se frustre por completo.

Según Insua, las razones detrás de un eventual rechazo suelen estar vinculadas a temores migratorios. “Un Estado puede oponerse porque teme recibir un flujo elevado de inmigrantes”, señaló. No obstante, advirtió que en muchos casos estos argumentos funcionan como pretextos políticos, más que como evaluaciones basadas en datos.

El analista comparó la situación ecuatoriana con la de Perú y Colombia, países que sí accedieron a la exención del visado. Recordó que, en ese momento, España atravesaba una crisis económica y necesitaba impulsar el turismo, por lo que vio en estos países una fuente atractiva de visitantes. Además, Perú y Colombia registraban bajas tasas de solicitudes de asilo y menos rechazos en la tramitación de visas, lo que generaba mayor confianza en sus sistemas de movilidad.

¿Qué ocurre con Ecuador?

En contraste, Insua apuntó que Ecuador enfrenta una tasa de rechazo de visas considerablemente más alta, así como un volumen importante de solicitantes de asilo en Europa, un factor que genera resistencia entre ciertos gobiernos del bloque. “Europa no quiere lidiar con miles de personas pidiendo quedarse; no quieren problemas adicionales”, afirmó.

Añadió que otro elemento determinante es la cooperación policial y de seguridad. Tanto Perú como Colombia mantienen convenios sólidos con la Unión Europea, lo que, según Insua, se valora dentro del análisis general de riesgos y garantías. La UE también examina aspectos como la seguridad jurídica, la confiabilidad institucional y el intercambio de información con las fuerzas del orden.

Insua concluyó que, si bien el presidente puede colocar el tema en la agenda, es impreciso presentar estos avances como un logro definitivo. “Promocionar la idea de que ya se dio un paso concreto no es correcto. El proceso es mucho más complejo y depende de factores que Ecuador aún debe trabajar”, sostuvo.

Desafíos pendientes para la obtención de la Visa Schengen

La canciller Gabriela Sommerfeld recordó en una entrevista con EFE que Ecuador continúa siendo el único país de Sudamérica que debe tramitar la visa Schengen, una condición que atribuyó a decisiones políticas e ideológicas adoptadas por el propio Estado ecuatoriano durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Explicó que, mientras otras naciones de la región accedieron conjuntamente a la exención del visado, Ecuador quedó fuera de ese proceso, lo que mantiene al país en una situación diferenciada frente a sus vecinos.

Entre los desafíos pendientes, la canciller destacó la necesidad de reducir la tasa de rechazos en las solicitudes de visado, un aspecto que —según dijo— se ha visto afectado por la acción delictiva de personas que intentan obtener visas mediante documentación falsa, especialmente relacionada con bienes inmuebles u otros soportes patrimoniales.

Este tipo de irregularidades es detectado por las autoridades europeas y deriva en mayores niveles de denegación para solicitantes ecuatorianos. Sommerfeld agregó que la UE trabaja actualmente en la digitalización de los procesos de visado, una medida destinada a mejorar los controles y reducir la presentación de documentos fraudulentos.

Canciller Sommerfeld a la Unión Europea: "Existe un trato discriminatorio hacia Ecuador"

No obstante, reiteró que desde la Cancillería se ha insistido en que existe un trato discriminatorio hacia Ecuador, ya que hay países con un número de migrantes significativamente mayor que sí cuentan con exención de visado.

La ministra afirmó que Ecuador ha logrado sensibilizar a autoridades de la Unión Europea y de varios países miembros sobre la importancia de revisar esta situación. Sin embargo, enfatizó que la decisión final recae exclusivamente en la UE, lo que implica que cualquier avance dependerá del consenso interno del bloque y de la evaluación técnica y política que realicen sus instituciones.

