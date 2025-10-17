Cómo obtener la carta de invitación para la visa a España: pasos para ecuatorianos

Este documento respalda la solicitud de visa Schengen y debe ser tramitado por un residente en España

La carta de invitación debe ser tramitada por un residente en España y presentada junto con la solicitud de visa.

Cada vez más ecuatorianos planean viajar a España por motivos turísticos o familiares. Para quienes no cuentan con reservas hoteleras, la carta de invitación se convierte en un documento esencial al momento de solicitar la visa Schengen de corta duración. Aunque no garantiza la aprobación del visado, sí demuestra que el visitante tiene alojamiento asegurado y que el anfitrión asume ciertas responsabilidades durante su estadía.

¿Qué es la carta de invitación?

La carta de invitación es un documento emitido por un ciudadano español o residente legal en España, empadronado en el país, que desea invitar a un extranjero a hospedarse en su domicilio por un máximo de 90 días. Este trámite se realiza ante la Comisaría de Policía Nacional correspondiente al lugar de residencia del anfitrión.

Requisitos para solicitarla

El anfitrión debe presentar los siguientes documentos ante la Policía Nacional:

Copia del DNI o NIE vigente

Certificado de empadronamiento

Escritura o contrato de arrendamiento del domicilio

Justificación del vínculo con el invitado

Pago de la tasa administrativa (alrededor de 75 euros)

Una vez aprobada, la carta se entrega en formato físico y debe ser enviada al invitado en Ecuador para que la presente en el consulado junto con el resto de requisitos de la visa

¿Qué debe hacer el invitado en Ecuador?

El ciudadano ecuatoriano debe incluir la carta de invitación en su expediente de solicitud de visa, junto con:

Formulario de solicitud

Pasaporte vigente

Seguro médico internacional

Itinerario de viaje

Prueba de solvencia económica

Es importante recordar que la carta no sustituye al visado, ni garantiza su aprobación, pero refuerza la solicitud al demostrar alojamiento y respaldo por parte del anfitrión

La carta de invitación es una herramienta útil para ecuatorianos que planean viajar a España por motivos privados. Aunque no asegura la aprobación de la visa, facilita el proceso y demuestra respaldo logístico y afectivo. Tramitarla con tiempo y cumplir con todos los requisitos es clave para evitar contratiempos.

