Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

Nuevo requisito para ecuatorianos
Desde octubre, los ecuatorianos deben registrar datos biométricos al ingresar o salir del espacio Schengen.CANVA

Nuevo sistema de ingreso a Europa aplica a ecuatorianos: lo que necesitas saber

Ecuatorianos deben registrar datos biométricos al entrar o salir del espacio Schengen desde octubre de 2025

Viajar a Europa desde Ecuador ahora implica un nuevo requisito migratorio. Desde octubre de 2025, la Unión Europea activó el Sistema de Entradas y Salidas (EES), una herramienta digital que reemplaza el sellado manual de pasaportes y exige el registro biométrico de ciudadanos no europeos, incluidos los ecuatorianos. Esta medida busca reforzar el control fronterizo y agilizar el tránsito internacional.

(Te puede interesar: Visa Schengen para ecuatorianos: Guía para evitar rechazos en la solicitud)

¿Qué es el EES y cómo funciona?

EES
El sistema EES registra huellas dactilares y fotografía facial de viajeros al cruzar fronteras exteriores del espacio Schengen.VISAS NEWS

El EES (Entry/Exit System) es un sistema automatizado que registra electrónicamente la entrada y salida de viajeros en las fronteras exteriores del espacio Schengen. Al cruzar estos puntos, los ciudadanos ecuatorianos deberán registrar sus huellas dactilares y fotografía facial, además de los datos del pasaporte. Esta información se almacenará por tres años y permitirá verificar la duración de la estancia autorizada.

RELACIONADAS

¿A quiénes aplica el nuevo sistema?

Nuevo sistema migratorio para ecuatorianos
El sistema EES aplica a ciudadanos de países no pertenecientes a la UE ni al espacio Schengen, como Ecuador.CANVA

El EES aplica a ciudadanos de terceros países exentos de visa, como Ecuador, Colombia, Perú y México, que ingresen por turismo, negocios o tránsito. No afecta a quienes ya poseen residencia o visa de larga duración en países de la Unión Europea. El sistema también se aplicará en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres.

RELACIONADAS

¿Qué deben tener en cuenta los ecuatorianos?

  • El registro biométrico no requiere trámite previo: se realiza directamente en el punto de entrada o salida.
  • El sistema no reemplaza al permiso ETIAS, que sigue vigente y debe solicitarse en línea antes del viaje.
  • El EES no es una visa, sino un sistema de control migratorio complementario.
  • La información registrada se usará para detectar estancias irregulares y reforzar la seguridad.
RELACIONADAS

El nuevo sistema EES representa un cambio importante en los controles migratorios europeos. Para los ecuatorianos, esto significa que además del permiso ETIAS, deberán registrar sus datos biométricos al ingresar o salir del espacio Schengen. 

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Molleturo y su legado inca: el reto de Cuenca para conservar el Qhapaq Ñan

  2. Javier Aguirre, entrenador de México: “Ecuador nos llevará al límite”

  3. Fuerzas Armadas: llamado a reservistas para reentrenamiento hasta el 14 de noviembre

  4. Nuevo sistema de ingreso a Europa aplica a ecuatorianos: lo que necesitas saber

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

LO MÁS VISTO

  1. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  4. Paro nacional en Ecuador: revisa el estado de las vías en tiempo real

  5. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

Te recomendamos