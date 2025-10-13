Christina Koch, la primera mujer que pisará la Luna con la misión Artemis III

Christina Koch irá a la Luna como parte de Artemis III, la misión que incluirá a la primera mujer en llegar a la luna

Christina Koch será la primera mujer en caminar sobre la Luna como parte de la misión Artemis III.

Después de más de medio siglo desde el último alunizaje tripulado, la NASA se prepara para la misión Artemis III, programada para finales de 2025. Esta vez, el momento histórico estará protagonizado por Christina Koch, quien se convertirá en la primera mujer en caminar sobre la superficie lunar. Su participación marca un hito en la exploración espacial y en la representación femenina en misiones de alto impacto.

¿Quién es Christina Koch?

Christina Koch ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer: 328 días en órbita. Vogue México

Christina Hammock Koch nació en Michigan y creció en Jacksonville, Carolina del Norte. Es ingeniera eléctrica y física, graduada de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Antes de unirse a la NASA, trabajó en estaciones científicas en la Antártida y en el Centro Espacial Goddard. En 2019, se convirtió en la mujer con el vuelo espacial más largo de la historia: 328 días consecutivos en órbita.

Su trayectoria está marcada por la perseverancia y la pasión por la ciencia. Koch ha declarado que una fotografía de la Tierra tomada desde el Apolo 8 fue lo que la inspiró a convertirse en astronauta.

¿Cuándo será la misión Artemis III?

La misión Artemis III marcará el regreso de astronautas a la superficie lunar tras más de 50 años. NASA

La misión Artemis III está prevista para finales de 2025 o inicios de 2026, dependiendo de las condiciones técnicas y logísticas. Koch será parte de una tripulación de cuatro astronautas que viajarán a la órbita lunar y descenderán en el polo sur del satélite, una región inexplorada hasta ahora.

Junto a ella estarán Victor Glover, Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen. El objetivo es realizar una estadía de seis días en la superficie lunar, recolectar muestras y probar tecnologías que serán clave para futuras misiones a Marte.

La participación de Christina Koch en Artemis III muestra un símbolo de inclusión y equidad en la exploración espacial. Su historia inspira a nuevas generaciones de mujeres científicas y consolida el compromiso de la NASA con una representación diversa en sus misiones más ambiciosas.

