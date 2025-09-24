Seleccionados por la NASA: Los 10 nuevos astronautas que explorarán el espacio

Fueron elegidos entre más de 8.000 aspirantes. Se entrenarán para misiones lunares y viajes a Marte

La NASA presentó a los 10 nuevos astronautas que iniciarán entrenamiento para misiones lunares, marcianas y en la EEI.

En una ceremonia celebrada en el Centro Espacial Johnson, la NASA presentó a los 10 integrantes de su nueva clase de astronautas, seleccionados entre más de 8.000 aspirantes. Esta cohorte representa el futuro de la exploración espacial estadounidense, con miras a misiones en la Luna, Marte y la Estación Espacial Internacional (EEI).

Los seleccionados iniciarán un riguroso entrenamiento que los preparará para operar en entornos extremos, realizar caminatas espaciales, coordinar misiones científicas y adaptarse a condiciones de microgravedad. El proceso durará aproximadamente dos años antes de que puedan ser asignados a misiones específicas.

Diversidad profesional y compromiso con la ciencia

La nueva generación incluye médicos, ingenieros aeroespaciales, pilotos militares, científicos planetarios y expertos en robótica. La NASA destacó que esta clase refleja no solo excelencia académica y física, sino también diversidad geográfica, cultural y profesional.

Entre los seleccionados hay representantes de distintos estados de EE. UU., así como perfiles con experiencia en investigación científica, operaciones militares y desarrollo tecnológico. Todos comparten el objetivo de contribuir al avance del conocimiento humano más allá de la Tierra.

Estos son los 10 seleccionados:



Ben Bailey, ingeniero mecánico y jefe de suboficiales 3 del Ejército de Charlottesville, Virginia

Lauren Edgar, geóloga de Sammamish, Washington

Adam Fuhrmann, ingeniero aeroespacial y mayor de la Fuerza Aérea de Leesburg, Virginia

Cameron Jones, ingeniero aeroespacial y mayor de la Fuerza Aérea de Savanna, Illinois

Yuri Kubo, ingeniero eléctrico y en computación, ex empleado de NASA y director de lanzamientos de SpaceX de Columbus, Indiana

Rebecca Lawler, ex teniente comandante y piloto de pruebas de la Marina de Little Elm, Texas

Imelda Muller, ex teniente de la Marina y oficial médica submarina de Copake Falls, Nueva York

Erin Overcash, teniente comandante y piloto de pruebas de la Marina de Goshen, Kentucky

Katherine Spies, ingeniera de diseño y expiloto de pruebas del Cuerpo de Marines de San Diego

Anna Menon, ingeniera biomédica y ex empleada de SpaceX de Houston

Misiones Artemis y el camino hacia Marte

Los nuevos astronautas serán parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna como paso previo a futuras misiones tripuladas a Marte. Su entrenamiento incluirá simulaciones de operaciones lunares, recolección de muestras, instalación de equipos científicos y pruebas de tecnologías que podrían aplicarse en el planeta rojo.

Por otra parte, algunos podrían participar en misiones a la EEI, colaborando en investigaciones sobre salud humana, biología espacial y física en condiciones de microgravedad.

La selección de estos 10 astronautas con perfiles altamente calificados y una visión de largo plazo, representa el compromiso de Estados Unidos con la exploración espacial y la cooperación científica internacional. Su preparación será seguida de cerca por la comunidad global, que ve en ellos a los futuros protagonistas de los próximos grandes hitos fuera de la Tierra.

