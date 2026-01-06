Minutocorp redefine su marca y proyecta su crecimiento hacia el 2026

La evolución de marca de Minutocorp refleja su apuesta por el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad.

Con 19 años de trayectoria en el mercado inmobiliario ecuatoriano, Minutocorp inicia una nueva etapa de evolución de marca en un contexto marcado por la diversificación de proyectos y la ampliación de su presencia a nivel nacional e internacional. La compañía cerró 2025 con una facturación anual de $80 millones, resultado de una estrategia que combina desarrollo urbano, infraestructura empresarial y soluciones constructivas especializadas.

Durante el último año, la empresa consolidó varios hitos en Samborondón, entre ellos la presentación de un complejo hotelero desarrollado junto a Grupo Oro Verde, la puesta en marcha de Buijo City Center Oficinas y la inauguración de ALMAX Plus, complejo de bodegas y ofibodegas orientado a la logística y operación empresarial.

En Guayaquil, Minutocorp impulsó un nuevo polo de desarrollo en Vía a la Costa con ALMAX Vía a la Costa, parque empresarial de bodegas ubicado en el kilómetro 19, así como ICON Vía a la Costa, un edificio corporativo de oficinas, y el avance del proyecto residencial Viasole. A estos desarrollos se suma la construcción del segundo centro de distribución sostenible para Tesalia CBC, que opera con energía 100 % renovable, así como la expansión internacional de la marca con ALMAX Malambo–Barranquilla, en Colombia.

David Concha Neme, director ejecutivo de Minutocorp, señala que la planificación técnica y el cumplimiento de los compromisos son elementos centrales en la ejecución de cada proyecto. “Cada obra responde a una visión de largo plazo, respaldada por procesos de gestión que priorizan la eficiencia, el control técnico y la relación responsable con clientes y comunidades”, indica.

De cara a 2026, la empresa proyecta el desarrollo de nuevos proyectos manteniendo la sostenibilidad y la excelencia operativa como ejes transversales. Entre los planes anunciados constan la expansión de ALMAX hacia nuevas ciudades y la entrega de cuatro proyectos propios: ALMAX Plus Plaza Comercial, Jardines del Buijo 1, Grand View y A92, además de nuevos lanzamientos en el segmento residencial.

En este contexto, Minutocorp presentó su campaña institucional “Construye la Nueva Era”, con la que busca reflejar el proceso de transformación de la compañía y su enfoque estratégico hacia el futuro. Esta nueva etapa incluye una identidad visual renovada, basada en criterios de proporción áurea y una gráfica sobria en blanco y negro, que acompaña el mensaje de evolución y continuidad en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de construcción.

