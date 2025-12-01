Oso hormiguero rescatado en vía a la costa vuelve a su hábitat en Cerro Blanco

El ejemplar silvestre recibió atención veterinaria urgente tras una alerta ciudadana al ECU911 en una urbanización

Un oso hormiguero fue rescatado este domingo 30 de noviembre en una urbanización del norte de Guayaquil tras un reporte de riesgo para el animal. La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) y la organización Proyecto Sacha coordinaron su evaluación y, al confirmar su buen estado, procedieron a su liberación inmediata en el Bosque Protector Cerro Blanco.

¿Cómo se realizó el operativo de rescate?

La alerta ingresó al ECU911 cerca de las 11:30 del domingo. Moradores de una ciudadela reportaron la presencia de un oso hormiguero (Tamandua mexicana) deambulando en la zona residencial, advirtiendo sobre la presencia de canes en el sector que podrían vulnerarlo.

La UPMA acudió al llamado de rescate del ejemplar. CORTESÍA

Al sitio acudieron agentes de la UPMA, quienes aseguraron el perímetro. El sargento Fran Huilca, de la unidad policial, detalló a este Diario que el ejemplar fue rescatado aplicando las "técnicas de contención necesarias" para ponerlo a salvo y trasladarlo a una revisión técnica.

El mamífero fue derivado a los especialistas de Proyecto Sacha, fundación encargada de la conservación de fauna silvestre, para descartar lesiones graves ante la alerta inicial.

Eliana Molineros, directora de la organización, explicó el cuadro clínico: Se realizó una limpieza de heridas leves y superficiales encontradas en el cuerpo del animal.

"No le encontramos heridas profundas ni perforaciones", señaló Molineros, por lo que no se pudo corroborar técnicamente si las lesiones correspondían a mordeduras de perros o rasguños por otras causas.

Debido a que las heridas no revestían gravedad y el oso se mostraba activo, no fue necesario su internamiento.

Oso hormiguero rescatado CORTESÍA

este lunes 1 de diciembre, (en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía), el espécimen fue reintroducido en el Bosque Protector Cerro Blanco.

Este espacio natural garantiza la distancia necesaria de la mancha urbana y provee los recursos para su supervivencia.

¿Qué hacer si veo un espécimen de fauna silvestre cerca de mi residencia?

La aparición de especies nativas en zonas residenciales de Guayaquil es un fenómeno recurrente debido a la proximidad de las construcciones con los bosques secos.

Las autoridades ambientales instan a no intentar capturar a los animales.

Lo correcto es resguardar a las mascotas domésticas y notificar inmediatamente al 911 para una intervención especializada.

