Operativo militar y municipal retira pirotecnia ilegal en el centro de Guayaquil

La intervención en la calle Huancavilca busca prevenir riesgos por mala manipulación y falta de permisos

Militares y agentes de Segura EP realizan controles en el centro de la ciudad.

Un operativo conjunto entre agentes municipales y las Fuerzas Armadas resultó en el decomiso de material explosivo que se comercializaba sin medidas de seguridad en el centro de Guayaquil. La acción busca mitigar el riesgo de incendios y daños a la integridad física de los ciudadanos en una zona de alto flujo comercial.

¿Dónde se ejecutó el control de explosivos?

La intervención se focalizó en la calle Huancavilca, específicamente en el tramo comprendido entre Pedro Lavayen y Coronel. Esta zona, caracterizada por su densa actividad comercial, fue inspeccionada por efectivos de Segura EP y personal militar como parte de las estrategias de recuperación del espacio público y control de seguridad ciudadana.

Según el reporte oficial, durante el patrullaje se detectó a comerciantes manipulando juegos pirotécnicos en la vía pública, una práctica que es peligrosa para transeúntes y moradores del sector.

La principal causa del decomiso fue la ausencia de autorizaciones y protocolos de almacenamiento. Las autoridades identificaron que los vendedores no contaban con los permisos habilitantes para el expendio de este tipo de material, ni aplicaban las medidas de seguridad mínimas requeridas para evitar accidentes.

El manejo inadecuado de pólvora en espacios concurridos representa una amenaza latente. Segura EP enfatizó que la venta informal de estos artículos pone en "riesgo la integridad" de las personas que circulan por la zona.

Todo el material retenido fue identificado y registrado bajo una estricta cadena de custodia. Las Fuerzas Armadas asumieron el control de los explosivos para trasladarlos y ejecutar el procedimiento técnico correspondiente, que generalmente implica su destrucción controlada.

