Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

MetLife Stadium
El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará la final del Mundial de Clubes 2025.cortesía

Mundial 2026: Conoce las sedes y estadios que esperan a la selección de Ecuador

Mundial 2026: así quedan los estadios en EE. UU., Canadá y México para la Copa

El Mundial 2026 ya se siente en el ambiente. Este 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo que definirá los rivales de Ecuador, pero mientras la ansiedad futbolera crece, hay un dato que ya no admite discusión: las sedes y estadios están completamente definidos. Estados Unidos, Canadá y México afinaron sus colosos deportivos, los mismos que serán escenario del torneo más grande de la historia. 

RELACIONADAS

La pelota ya tiene dónde picar, ahora solo falta conocer a quién enfrentará la Tri en su camino mundialista.

Las ciudades serán: Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, la bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Monterrey, Nueva York, Nueva Jersey, Seattle, Toronto y Vancouver.

Sedes y estadios del Mundial de la FIFA 2026

Toronto Stadium. 45.000 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos y uno de 32avos.

Estadio Azteca. 83.000 espectadores. Tres partidos de la fase de grupos, uno de los 32avos y uno de los octavos.

El Hard Rock Stadium de Miami.
El Hard Rock Stadium de Miami.Cortesía

Los estadios de primer nivel

shutterstock_2657999637

Viaje al Mundial 2026: así puedes ganar acertando los grupos del sorteo FIFA

Leer más

Estadio Guadalajara. 48.000 espectadores. Tres partidos de la fase de grupos y uno en los 32avos.

Estadio Monterrey. 53.500 espectadores. Tres partidos de la fase de grupos y uno en los 32avos.

Kansas City Stadium. 75.000 espectadores. Cuatro partidos de la fase de grupos, uno en los 32avos de final y otro en los cuartos.

Atlanta Stadium. 75.000 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos, uno en los 32avos de final, uno en los octavos y otro en las semifinales.

RELACIONADAS

Los estadios con sus aforos están listos

Boston Stadium. 65.000 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos, uno en los 32avos y otro en los cuartos.

Dallas Stadium. 80.000 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos, dos de los 32avos, uno de octavos y una semifinal.

Houston Stadium. 72.220 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos, uno de los 32avos y uno de octavos.

Fotografía de archivo aérea con un dron del estadio Azteca en la Ciudad de México (México).
Fotografía de archivo aérea con un dron del estadio Azteca en la Ciudad de México (México).EFE
Ecuador sorteo Mundial Qatar 2022

Ecuador conocerá rivales en el sorteo al Mundial 2026: Día, hora y cómo verlo en vivo

Leer más

Los Ángeles Stadium. 70.000 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos, dos de los 32avos de final y uno de cuartos.

Miami Stadium. 65.000 espectadores. Cuatro partidos de la fase de grupos, uno de los 32avos, uno de cuartos y otro por el tercer puesto.

El Hard Rock Stadium de Miami. 82.500 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos, uno de los 32avos, uno de los octavos.

RELACIONADAS

Philadelphia Stadium. 69.000 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos y uno de los octavos.

San Francisco Bay Arena Stadium. 71.000 espectadores. Cinco partidos de la fase de grupos y uno de los 32avos de final.

Seattle Stadium. 69.000 espectadores. Cuatro partidos de la fase de grupos, uno de los 32avos y otro de los octavos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Mundial 2026: Conoce las sedes y estadios que esperan a la selección de Ecuador

  2. Más de 600 muertos y 2 millones de afectados por inundaciones en el sudeste asiático

  3. FEF y Liga Pro, sancionadas por infracciones a la Ley de Protección de Datos

  4. Polémica en Quito por obra de teatro en la capilla del Museo de la Ciudad

  5. Hijas de José Serrano denuncian persecución política en el caso Villavicencio

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  4. Centro de Inteligencia de Ecuador duplica su presupuesto de gasto a $ 131 millones

  5. Gabriela Rivadeneira reaparece y pide respetar la presidencia de Luisa González

Te recomendamos