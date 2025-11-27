Ecuador conocerá rivales en el sorteo al Mundial 2026: Día, hora y cómo verlo en vivo

La Tri llega con ventaja al sorteo gracias a su ubicación en el bombo 2. La afición espera un grupo accesible para avanzar

El país se encuentra expectante por la participación de Ecuador en su quinto Mundial de Fútbol.

Ecuador está a las puertas de un nuevo capítulo en su historia futbolística. La Tri, que disputará su quinto Mundial, conocerá este 5 de diciembre a los tres rivales que integrarán su grupo en la Copa del Mundo 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El sorteo se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., donde se definirá el camino inicial de las 48 selecciones participantes en el renovado formato mundialista. El evento arrancará a las 12:00 (hora de Ecuador) y podrá verse en señal abierta por Teleamazonas, lo que permitirá que millones de ecuatorianos sigan en vivo un momento clave para el combinado nacional.

Ecuador y el objetivo cumplido en el bombo 2

Enner Valencia (c), delantero de la selección ecuatoriana, celebra uno de sus dos goles ante Qatar, en el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022. efe

Ecuador llega al sorteo con una ventaja estratégica: se aseguró un lugar en el bombo 2, gracias a su rendimiento en las eliminatorias sudamericanas y su posición en el ranking FIFA. Esto le permitirá evitar a selecciones de peso que también están en esa zona, como Croacia, Marruecos, Senegal o Corea del Sur. Sin embargo, en el bombo 1 aguardan gigantes como España, Francia y los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, posibles rivales a enfrentar desde la primera fase.

Hasta el momento, 42 selecciones ya tienen su cupo confirmado para el Mundial 2026. Los seis lugares restantes se definirán mediante repechajes. En Europa, 16 selecciones lucharán por solo cuatro boletos, en un proceso que promete alta tensión. Los últimos dos cupos se repartirán en el repechaje internacional, en el que Bolivia intentará sorprender y llegar a la cita mundialista. Estos duelos definitivos se disputarán en marzo, completando la lista final de participantes.

Con este panorama, Ecuador se prepara para un sorteo cargado de expectativa y posibilidades. La ilusión de la afición crece mientras el país sueña con una participación histórica en un Mundial que, por primera vez, reunirá a 48 selecciones y ofrecerá un nuevo formato competitivo.

Bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

⏳ ¡La cuenta regresiva hacia el sorteo final de la #CopaMundialFIFA 2026 ya comenzó!



🔜 5 de diciembre 😍 pic.twitter.com/ts8yYiIrsz — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 19, 2025

