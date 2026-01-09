Transmisión EN VIVO Camerún vs Marruecos: alineaciones y detalles del juego

Los Leones del Atlas llegan con figuras como Brahim Díaz y Hakimi, pero con la baja de Azzedine Ounahi

Marruecos busca la clasificación a la semifinal de la Copa Africana de Naciones.

Los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026 nos regalan un duelo de titanes. Marruecos y Camerún se enfrentan en una eliminatoria directa donde solo uno seguirá en el camino hacia la gloria continental.

El partido se llevará a cabo este viernes 9 de enero de 2026 en el Estadio Prince Moulay Abdellah.

Hora en Ecuador: 14:00

Hora en Marruecos: 20:00

Sede: Rabat, Marruecos.

Marruecos busca sorprender a Camerún en la Copa Africana de Naciones. Archivo

¿Dónde ver la Copa Africana de Naciones 2026 en vivo?

Para los aficionados en Latinoamérica, la transmisión oficial estará disponible a través del canal de YouTube de Claro Sports. Esta señal estará habilitada para toda la región, excepto Colombia.

Análisis de las alineaciones: Bajas y figuras clave

El XI de Marruecos (Walid Regragui):

El conjunto marroquí llega con una baja sensible: Azzedine Ounahi, pieza fundamental en la creación, quedó fuera por lesión. Sin embargo, Regragui mantiene un bloque defensivo de élite y un ataque explosivo liderado por Brahim Díaz.

Portero: Bounou.

Defensas: Achraf Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui.

Mediocampistas: El Khannouss, El Aynaoui.

Atacantes: Ben Seghir, Abde, Díaz.

Delantero centro: El Kaabi.

El XI de Camerún (David Pagou):

Por su parte, el técnico David Pagou confía en la potencia física y el talento de sus individualidades en ligas europeas para silenciar el estadio de Rabat.

Portero: Epassy.

Defensas: Malone, Kotto, Nagida, Tchamadeu.

Mediocampistas: Ebong, Kemen, Yongwa.

Delanteros: Mbeumo, Namaso, Kofane.

EN VIVO Camerún vs Marruecos

